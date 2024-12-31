Thailand Waspadai Pemain Naturalisasi Timnas Vietnam Nguyen Xuan Son Jelang Final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

GELANDANG Timnas Thailand, Supachok Sarachat, memuji setinggi langit kekuatan Timnas Vietnam menjelang bentrok di final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia meminta tim harus waspada kepada pemain naturalisasi Nguyen Xuan Son.

Thailand akan bersua dengan Vietnam di final turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Dua pertandingan akan dimainkan secara kandang-tandang pada 2 dan 5 Januari 2025.

1. Main Kandang

Tim Gajah Perang akan terlebih dulu melawat ke markas Vietnam di Phu Tho Provincial Stadium, Phu Tho. Kemudian, mereka akan menjamu Vietnam di Rajamangala Stadium, Bangkok, pada final leg kedua.

Berbicara tentang kekuatan lawan, Supachok tidak mau anggap enteng The Golden Star Warriors. Tetapi, pemain Hokkaido Consadole Sapporo itu yakin dengan kemampuan timnya.

"Tim Vietnam adalah tim yang sangat kuat, mereka berhak lolos ke final Piala AFF 2024 dengan kuat. Namun, kami yakin dengan kemampuan kami," kata Supachok dikutip dari Bongdaplus, Selasa (31/12/2024).

2. Naturalisasi

Walau belum menganalisis betul kekuatan Vietnam, Supachok mengaku waspada dengan satu pemain. Sosok itu adalah Rafaelson atau dikenal dengan Xuan Son.