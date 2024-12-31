Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thailand Waspadai Pemain Naturalisasi Timnas Vietnam Nguyen Xuan Son Jelang Final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |20:04 WIB
Thailand Waspadai Pemain Naturalisasi Timnas Vietnam Nguyen Xuan Son Jelang Final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Thailand mewaspadai penuh pemain naturalisasi Vietnam bernama Nguyen Xuan Son (Foto: Instagram/@rafaelson_10)
A
A
A

GELANDANG Timnas Thailand, Supachok Sarachat, memuji setinggi langit kekuatan Timnas Vietnam menjelang bentrok di final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia meminta tim harus waspada kepada pemain naturalisasi Nguyen Xuan Son.

Thailand akan bersua dengan Vietnam di final turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Dua pertandingan akan dimainkan secara kandang-tandang pada 2 dan 5 Januari 2025.

Timnas Thailand vs Timnas Filipina (Foto: Instagram/@changsuek)

1. Main Kandang

Tim Gajah Perang akan terlebih dulu melawat ke markas Vietnam di Phu Tho Provincial Stadium, Phu Tho. Kemudian, mereka akan menjamu Vietnam di Rajamangala Stadium, Bangkok, pada final leg kedua.

Berbicara tentang kekuatan lawan, Supachok tidak mau anggap enteng The Golden Star Warriors. Tetapi, pemain Hokkaido Consadole Sapporo itu yakin dengan kemampuan timnya.

"Tim Vietnam adalah tim yang sangat kuat, mereka berhak lolos ke final Piala AFF 2024 dengan kuat. Namun, kami yakin dengan kemampuan kami," kata Supachok dikutip dari Bongdaplus, Selasa (31/12/2024).

2. Naturalisasi

Walau belum menganalisis betul kekuatan Vietnam, Supachok mengaku waspada dengan satu pemain. Sosok itu adalah Rafaelson atau dikenal dengan Xuan Son.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/05/11/1628813/saatnya-timnas-indonesia-beraksi-ini-jadwal-dan-link-streaming-di-vision-dnh.webp
Saatnya Timnas Indonesia Beraksi! Ini Jadwal dan Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Respons Berkelas Marc Marquez usai Ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement