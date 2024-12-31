Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Liga 1 Indonesia Ini Ternyata Masih Aktif sebagai Prajurit TNI, Nomor 1 Pernah Bobol Gawang Vietnam

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |16:14 WIB
3 Pemain Liga 1 Indonesia Ini Ternyata Masih Aktif sebagai Prajurit TNI, Nomor 1 Pernah Bobol Gawang Vietnam
Ahmad Nufiandani termasuk satu dari tiga pemain Liga 1 yang berstatus prajurit TNI aktif (Foto: Instagram/@ahmad_nufiandani)
A
A
A

BERIKUT tiga pemain Liga 1 Indonesia ini ternyata masih aktif sebagai prajurit TNI. Salah satunya pernah membobol gawang Timnas Vietnam saat bersama Timnas Indonesia.

Pada hari biasa, mereka akan bertugas sebagai atlet dengan berlatih dan bertanding di atas lapangan hijau. Namun pada saat jeda kompetisi atau tidak ada latihan, maka pemain-pemain ini akan ke markas untuk menjalankan tugas sebagai prajurit.

Liga 1 2024-2025

Di Indonesia sendiri, hal seperti ini memang bukan sesuatu yang dilarang. Bahkan ada klub yang memang memiliki afiliasi dengan TNI, yakni Persikabo 1973 yang sebelumnya mendapat slot di Liga 1 berkat merger dengan PS TNI meski saat ini terdegradasi di Liga 2.

Lalu, siapa saja tiga pemain tersebut? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Liga 1 Indonesia Ini Ternyata Masih Aktif sebagai Prajurit TNI

3. Ahmad Nufiandani

Ahmad Nufiandani

Pemain satu ini sedang memperkuat Dewa United. Namanya mulai dikenal saat memperkuat Persijap Jepara 2013-2014. Kala itu, Nufiandani merupakan pemain muda yang kerap dimainkan karena penampilannya yang gemilang.

Sang pemain juga sempat mencicipi caps bermain di Timnas Indonesia U-23 pada 2015 hingga tampil di Kualifikasi Piala Asia 2016. Namun di balik itu, Nufiandani sejatinya merupakan prajurit TNI AD yang masih aktif hingga sekarang.

2. Abduh Lestaluhu

Abduh Lestaluhu

Bukan rahasia umum lagi pemain satu ini juga menjadi prajurit TNI. Pemain kelahiran 16 Oktober 1993 ini kini adalah bagian dari klub PSS Sleman yang terus berjuang di Liga 1.

Nama Abduh juga beberapa kali tampil berseragam Timnas Indonesia termasuk saat Skuad Garuda mencapai final Piala AFF 2016 di bawah asuhan pelatih Alfred Riedl. Itu merupakan aksi bela negaranya sebagai seorang TNI berpangkat sersan dua.

Halaman:
1 2
      
