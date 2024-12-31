Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diminati Klub Spanyol, Mees Hilgers Beri Sinyal Bertahan di FC Twente

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |16:29 WIB
Diminati Klub Spanyol, Mees Hilgers Beri Sinyal Bertahan di FC Twente
Mees Hilgers beri sinyal bertahan di FC Twente (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
A
A
A

MEES Hilgers memberi sinyal akan bertahan di FC Twente. Ia bertekad terus berkostum The Tukkers, klub tempatnya menimba ilmu sepakbola.

Performa solid Hilgers yang konsisten menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Bek yang mempunyai darah Manado itu dikabarkan sedang dibidik banyak klub Spanyol, salah satunya adalah Sevilla.

Mees Hilgers beraksi dalam laga PSV Eindhoven vs FC Twente (Foto: FC Twente)

Dengan perkiraan harga pasar yang cukup ‘murah’, bukan perkara sulit bagi klub besar Eropa untuk mendatangkannya. Melansir Transfermarkt, Hilgers diketahui mempunyai harga pasar 9 juta Euro (setara Rp151 miliar).

1. Kontrak Panjang

Walau begitu, Hilgers sejatinya masih mempunyai kontrak cukup panjang bersama FC Twente, tepatnya hingga Juni 2026. Ia menyadari, banyak klub yang menjadikannya target transfer.

“Saya tahu ada beberapa hal yang terjadi, tapi sekarang saya ingin tetap fokus pada FC Twente,” kata Hilgers dikutip dari Twente Insite, Selasa (31/12/2024).

2. Target Pribadi

Pemain berusia 24 tahun itu mengaku sangat nyaman bersama FC Twente. Ia mempunyai target pribadi untuk terus berkembang dan menjadi contoh yang baik bagi para pemain muda FC Twente.

Halaman:
1 2
      
