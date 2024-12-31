Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Australia yang Cedera Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 sang Pemain Termahal!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |10:58 WIB
3 Pemain Australia yang Cedera Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 sang Pemain Termahal!
Timnas Australia siap sambut Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: X/socceroos)
A
A
A

ADA 3 pemain Australia yang cedera jelang lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menarik untuk diketahui. Sebab Australia merupakan lawan terdekat Timnas Indonesia di laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada Maret 2025 mendatang.

Setelah menyelesaikan enam laga Grup C, kini Timnas Indonesia akan memainkan matchday ketujuh di markas Australia pada 20 Maret 2025. Pada pertemuan pertamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 10 September 2024 lalu, skuad Garuda sukses menahan Australia 0-0.

Australia jelas tak mau kejadian sama terulang di pertemuan kedua, apalagi laga tersebut digelar di kandang mereka sendiri. Kendati demikian, nyatanya pelatih Australia, Tony Popovic justru tak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya saat melawan Timnas Indonesia nanti.

Sebab ada sejumlah pemain Australia yang mengalami cedera. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pemain Australia yang Cedera Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

3. Kusini Yengi

Kusini Yengi

Kusini Yengi adalah striker andalan Australia saat ini. Bahkan saat Australia menahan Bahrain 2-2 di matchday keenam Grup C pada 20 November 2024 lalu, Yengi menyumbang dua gol.

Berkat dua gol Yengi, Australia terhindar dari kekalahan. Namun, sayangnya Australia tak bisa mengandalkan Yengi lagi saat melawan Timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang.

Sebab Yengi mengalami cedara pada lututnya usai laga Bahrain vs Australia. Yengi sejauh ini masih dalam tahap pemulihan, terbukti ia tak kunjung bermain untuk Portsmouth, klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris.

2. Alessandro Circati

Alessandro Circati

Circati tampil apik kala menjadi bek tengah Australia saat menahan Timnas Indonesia 0-0 di SUGBK. Namun, Circati tak bisa membela Australia di empat laga setelahnya karena mengalami cedera ligamen.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
