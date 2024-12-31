Advertisement
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Sang-gyu Ungkap Tantangan Terbesar saat Gabung Latih Timnas Indonesia: Fisik Pemain Tidak Penuhi Standar!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |10:55 WIB
Shin Sang-gyu Ungkap Tantangan Terbesar saat Gabung Latih Timnas Indonesia: Fisik Pemain Tidak Penuhi Standar!
Para pemain Timnas Indonesia latihan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
SHIN Sang-gyu ungkap tantangan terbesar saat gabung melatih Timnas Indonesia. Dia menyebut fisik pemain tidak penuhi standar.

Shin Sang-gyu diketahui menjabat sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia. Dia pun mengatakan bahwa sejak awal melatih Timnas Indonesia, dirinya melihat kondisi fisik para pemain tidak sesuai standar yang diharapkan. Kondisi tersebut pun menjadi tantangan terbesarnya saat itu.

Shin Sang-gyu

1. Shin Sang-gyu Gabung Tim Pelatih Shin Tae-yong

Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong memutuskan bergabung dengan Timnas Indonesia pada 2021. Kehadirannya untuk membantu rekan senegaranya, Shin Tae-yong, yang mengemban tanggung jawab sebagai pelatih kepala.

Shin Sang-gyu mengakui kondisi fisik pemain-pemain Timnas Indonesia saat ini memang kurang baik. Tentunya, hal itu menjadi hal yang harus dibenahi dengan semaksimal mungkin agar timnya bisa bersaing dalam kancah sepakbola dunia.

"Menurut saya, tingkat kebugaran pemain Indonesia kebanyakan mereka sejak usia dini tidak cukup bagus untuk standar timnas," kata Shin Sang-gyu, dilansir dari laman Youtube Timnas Indonesia, Selasa (31/12/2024).

Halaman:
1 2
      

