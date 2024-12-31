Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Malaysia Versi Asia Barat Resmi Bertanding Hari Ini, Siapa Pemenangnya?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |08:52 WIB
Timnas Indonesia vs Malaysia Versi Asia Barat Resmi Bertanding Hari Ini, Siapa Pemenangnya?
Asnawi Mangkualam (kanan) saat membela Timnas Indonesia kontra Malaysia di Piala AFF 2020. (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia vs Malaysia versi Asia Barat resmi bertanding hari ini. Lantas, siapa negara yang dimaksud? Negara Asia Barat yang dimaksud adalah Timnas Arab Saudi dan Oman.

Sesuai jadwal, Timnas Arab Saudi akan menantang Oman di semifinal Piala Teluk 2024 yang dilangsungkan di Sulaibikhat Stadium, Kuwait, Selasa (31/12/2024) pukul 21.30 WIB. Timnas Arab Saudi lolos ke semifinal Piala Teluk 2024 setelah finis sebagai runner-up Grup B dengan enam angka.

Koleksi enam angka milik Arab Saudi sama persis dengan Bahrain di puncak klasemen Grup B. Bahrain berhak menempati posisi lebih baik ketimbang Arab Saudi karena unggul head-to-head. Sementara itu, Oman melaju ke semifinal sebagai juara Grup A dengan lima angka.

1. Maksud Arab Saudi vs Oman sebagai Timnas Indonesia vs Malaysia Versi Asia Barat

Timnas Oman dua kali beruntun menang atas Malaysia. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Timnas Oman dua kali beruntun menang atas Malaysia. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Penyematan Arab Saudi vs Oman sebagai Timnas Indonesia vs Malaysia versi Asia barat ada kaitannya dengan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia bertemu Arab Saudi di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Setelah menahan Arab Saudi 1-1 di markas lawan, Timnas Indonesia menang 2-0 di kandang sendiri. Sementara Oman, bersua Malaysia di Grup D babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertemuan kandang dan tandang, Oman menang 2-0 atas skuad Harimau Malaya -julukan Malaysia.

Karena itu, Timnas Indonesia ibarat Arab Saudi, sedangkan Oman layaknya Malaysia. Secara ranking FIFA, Arab Saudi juga lebih tinggi ketimbang Oman, seperti halnya Timnas Indonesia dengan Malaysia.

