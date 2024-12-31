Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Jordy Wehrmann, Pemain Keturunan Indonesia yang Ngaku Sempat Ditahan Arne Slot saat Masih di Feyenoord

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |07:36 WIB
Kisah Jordy Wehrmann, Pemain Keturunan Indonesia yang Ngaku Sempat Ditahan Arne Slot saat Masih di Feyenoord
Jordy Wehrmann kini membela Madura United. (Foto: Madura United)
A
A
A

KISAH Jordy Wehrmann menarik diulas. Pemain keturunan Indonesia ini ngaku sempat ditahan Arne Slot saat masih di Feyenoord.

Meski pada akhirnya, Jordy Wehrmann tetap memutuskan pindah. Wehrmann sendiri mengakui bahwa Slot adalah sosok pelatih yang luar biasa.

Jordy Wehrmann

1. Jebolan Akademi Feyenoord

Wehrmann merupakan pemain jebolan dari akademi Feyenoord. Pemain yang saat ini bermain di Madura United itu menghabiskan waktu cukup lama di sana. Hanya saja, dia belum sempat untuk melakukan debutnya bersama skuad senior.

Karier Wehrmann mentok berakhir di Feyenoord U-21 sebelum akhirnya memutuskan pindah ke FC Luzern pada pada Juli 2021. Pada saat itu juga, Slot masuk sebagai pelatih kepala untuk tim berjuluk De club aan de Maas tersebut.

Sebelum memutuskan untuk hengkang ke FC Luzern, Wehrmann mengaku bahwa dirinya sudah dipantau oleh Slot. Bahkan kata dia, pelatih yang saat ini membesut Liverpool itu menginginkan dirinya untuk tetap bertahan di Feyenoord.

“Dia (Slot) ingin saya tetap di tim. Saya masih memiliki kontrak satu tahun, dan ada pembicaraan tentang perpanjangan kontrak. Saya baru saja kembali dari masa peminjaman di Swiss (FC Luzern),” kata Wehrmann, dilansir dari Voetbal Primeur, Selasa (31/12/2024).

“Saat itu, Arne sudah beberapa kali melihat pertandingan saya. Kami juga sempat beberapa kali berbicara melalui telefon, bahkan setelah masa peminjaman saya berakhir,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
