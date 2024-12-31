Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Susah Payah Kalahkan Malut United, Carlos Pena Beberkan Alasannya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |04:00 WIB
Persija Jakarta Susah Payah Kalahkan Malut United, Carlos Pena Beberkan Alasannya
Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

TERNATE - Juru taktik Persija Jakarta, Carlos Pena, senang timnya berhasil merebut tiga poin saat bertandang ke markas Malut United di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025. Pasalnya Pena mengakui Persija sangat kesulitan untuk bisa mencetak gol hingga akhirnya menang 1-0.

Menurut Pena, atmosfer suporter di Stadion Gelora Kie Raha menjadi penyebab utamanya. Tekanan tim tuan rumah menganggu konsentrasi para pemain Persija.

Ya, Persija Jakarta meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas Malut United di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada Sabtu (29/12/2024). Maciej Gajos menjadi pencetak gol semata wayang Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- lewat tendangan langsung dari sepak pojok pada menit ke-24.

1. Carlos Pena Kagumi Atmosfer Kandang Malut United

Pena mengakui kualitas permainan yang dimiliki Laskar Kie Raha -julukan Malut United. Sebab Macan Kemayoran acap kali mendapat ancaman yang berarti. Dia juga mengakui dukungan para fans yang memadati stadion juga cukup membuat Persija Jakarta gentar.

Malut United vs Persija Jakarta (instagram/persija)

“Kualitas Malut United, atmosfer di stadion, dukungan dari para fans yang sangat mendukung tim mereka, semuanya membuat pertandingan menjadi sulit,” ungkap Pena dalam konferensi pers usai laga, dikutip Selasa (31/12/2024).

“Menang di laga tandang selalu sulit, di stadion mana pun di liga ini memang sulit,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663401/daftar-lengkap-pelatih-timnas-indonesia-dari-masa-ke-masa-era-baru-john-herdman-mdc.webp
Daftar Lengkap Pelatih Timnas Indonesia dari Masa ke Masa: Era Baru John Herdman
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/ibl_2026.jpg
IBL 2026 Siap Pecahkan Rekor! Format Baru Bikin Fans Semakin Terhibur
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement