Persija Jakarta Susah Payah Kalahkan Malut United, Carlos Pena Beberkan Alasannya

TERNATE - Juru taktik Persija Jakarta, Carlos Pena, senang timnya berhasil merebut tiga poin saat bertandang ke markas Malut United di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025. Pasalnya Pena mengakui Persija sangat kesulitan untuk bisa mencetak gol hingga akhirnya menang 1-0.

Menurut Pena, atmosfer suporter di Stadion Gelora Kie Raha menjadi penyebab utamanya. Tekanan tim tuan rumah menganggu konsentrasi para pemain Persija.

Ya, Persija Jakarta meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas Malut United di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada Sabtu (29/12/2024). Maciej Gajos menjadi pencetak gol semata wayang Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- lewat tendangan langsung dari sepak pojok pada menit ke-24.

1. Carlos Pena Kagumi Atmosfer Kandang Malut United

Pena mengakui kualitas permainan yang dimiliki Laskar Kie Raha -julukan Malut United. Sebab Macan Kemayoran acap kali mendapat ancaman yang berarti. Dia juga mengakui dukungan para fans yang memadati stadion juga cukup membuat Persija Jakarta gentar.

“Kualitas Malut United, atmosfer di stadion, dukungan dari para fans yang sangat mendukung tim mereka, semuanya membuat pertandingan menjadi sulit,” ungkap Pena dalam konferensi pers usai laga, dikutip Selasa (31/12/2024).

“Menang di laga tandang selalu sulit, di stadion mana pun di liga ini memang sulit,” sambungnya.