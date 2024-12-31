Penyebab Paul Munster Benci dengan Penampilan Persebaya Subaya saat Takluk 0-2 dari Bali United

GIANYAR - Juru taktik Persebaya Surabaya, Paul Munster sangat kesal dengan permainan timnya kala tumbang 0-2 dari Bali Unaited di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025. Sebab Munster melihat Persebaya terlalu banyak membuang peluang.

Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- kalah 0-2 saat bertandang ke markas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada Sabtu (28/12). Ernando Ari harus dua kali memungut bola setelah gawangnya dijebol Privat Mbarga (63) dan Irfan Jaya (66’).

1. Lini Depan Persebaya Tumpul

Munster pun kecewa berat dengan performa anak asuhnya. Terlebih, skuad Bajul Ijo melewatkan dua peluang emas pada babak pertama. Karena jika peluang itu bisa dikonversikan menjadi gol, maka hasilnya akan berbeda.

“Saya kecewa dengan pemain kami karena performanya tidak cukup bagus. Kami memiliki 2 kesempatan yang seharusnya berbuah gol,” ungkap Munster, dilansir dari situs Persebaya Surabaya, Selasa (31/12/2024).

Eks pelatih Bhayangkara FC ini padahal sudah mengingatkan kepada anak asuhnya untuk meningkatkan kualitas permainannya. Namun kenyataannya, Mohammed Rashid cs masih belum dapat membenahi kelemahannya.