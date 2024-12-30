Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Status Juara Paruh Musim Liga 1 2024-2025 Direbut Persib Bandung, Pelatih Persebaya Surabaya Bilang Begini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |08:30 WIB
Status Juara Paruh Musim Liga 1 2024-2025 Direbut Persib Bandung, Pelatih Persebaya Surabaya Bilang Begini
Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA - Persebaya Surabaya yang cukup lama bertengger di posisi pertama Liga 1 2024-2025 justru gagal menjadi juara paruh musim karena peringkat pertama kini dikuasai Persib Bandung. Menanggapi hal tersebut, pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster menegaskan musim belum berakhir.

Ya, Persebaya telah terlempar ke posisi kedua dengan membukukan 37 poin. Mereka kalah satu angka saja dari Persib yang sudah mengoleksi 38 poin.

1. Paul Munster Tegaskan Juara Liga 1 2024-2025 Ditentukan Akhir Musim

Menanggapi kegagalan Persebaya itu, Paul Munster mengatakan timnya akan terus berbenah diri. Pasalnya, Persebaya harus lebih baik lagi dalam putaran kedua kompetisi kasta teratas di tanah air itu untuk mengincar juara.

Sebab bagi Paul Munster, juara itu ditentukan di akhir musim. Bukan paruh musim seperti ini.

"Musim ini belum selesai. Saya selalu memberitahu semua, perjalanan masih panjang, dan kita harus lebih baik lagi,” kata Paul Munster dilansir dari laman Persebaya, Senin (30/12/2024).

Bali United vs Persebaya Surabaya (instagram/baliunitedfc)

2. Meski Gagal Jadi Juara Paruh Musim, Paul Munster Puas dengan Perjuangan Persebaya.

Paul Munster mengatakan pencapaian tim asuhannya dalam putaran pertama cukup baik. Pasalnya, Persebaya mampu bertahan di papan atas klasemen Liga 1 2024-2025

Halaman:
1 2
      
