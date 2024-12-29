Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Pemain yang Dipantau Shin Tae-yong di Laga Bali United vs Persebaya Surabaya untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Irfan Jaya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |20:01 WIB
4 Pemain yang Dipantau Shin Tae-yong di Laga Bali United vs Persebaya Surabaya untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Irfan Jaya!
Shin Tae-yong disebut memantau empat pemain di laga Bali United vs Persebaya Surabaya untuk Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
SEBANYAK empat pemain yang dipantau Shin Tae-yong di laga Bali United vs Persebaya Surabaya untuk Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sabtu 28 Desember 2024 malam WIB, Bali United menjamu Persebaya Surabaya di lanjutan pekan ke-17 Liga 1 2024-2025 yang dilangsungkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar.

Selain laga yang berjalan seru, ternyata ada sosok yang menarik perhatian. Terpantau di tribun stadion ada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang mengamati jalannya pertandingan.

Bali United vs Persebaya Surabaya

Menurut Pengamat sepakbola Tanah Air Ronny Pangemanan, ada empat pemain dari kedua tim yang masuk radar Shin Tae-yong untuk dipanggil membela Timnas Indonesia kontra Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 4 pemain yang dipantau Shin Tae-yong di laga Bali United vs Persebaya Surabaya untuk Timnas Indonesia:

4. Ernando Ari

Ernando Ari

Setelah absen pada November 2024 karena mengalami cedera bahu, Ernando Ari siap comeback ke Timnas Indonesia. Bersama Persebaya Surabaya musim ini, Ernando Ari juga tampil oke dengan catatan delapan kali kebobolan dari 10 laga Liga 1 2024-2025.

Dua gol terbaru yang masuk ke gawang Ernando Ari terjadi kemarin malam. Sekadar diketahui, Persebaya Surabaya kalah 0-2 dari Bali United lewat gol-gol yang dilesakkan Irfan Jaya dan Privat Mbarga.

3. Malik Risaldi

Malik Risaldi

Setelah membela Timnas Indonesia kontra Bahrain dan China pada Oktober 2024, Malik Risaldi absen pada November 2024 karena mengalami cedera. Peluang Malik Risaldi comeback ke Timnas Indonesia pada Maret 2025 terbuka lebar jika yang bersangkutan sanggup menaikkan performanya dalam beberapa bulan ke depan.

Musim ini bersama Persebaya Surabaya, Malik Risaldi mengemas tiga gol dan empat assist dari 12 laga Liga 1 2024-2025. Sementara di laga semalam, Malik Risaldi yang mentas sebagai winger kanan bermain selama 81 menit.

