5 Pemain yang Layak Gantikan Trent Alexander-Arnold di Liverpool, Nomor 1 Bintang Inter Milan!

5 pemain yang layak gantikan Trent Alexander-Arnold di Liverpool menarik diulas. Salah satunya adalah bek Inter Milan.

Diketahui, Liverpool berpotensi kehilangan salah satu talenta berbakatnya, yakni Trent Alexander-Arnold, pada tahun depan. Sebab, kontrak bek asal Inggris itu akan habis pada akhir musim 2024-2025.

Kini, Trent Alexander-Arnold pun dikabarkan sudah didekati klub top Eropa. Ada Real Madrid yang tengah ramai dikaitkan dengan sang pemain.

Jika akhirnya Trent Alexander-Arnold pergi, Liverpool bisa mendekati sejumlah pemain yang dapat menggantikan peran sentral sang pemain di tim. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pemain yang layak gantikan Trent Alexander-Arnold di Liverpool:

5. Jules Kounde





Salah satu pemain yang layak gantikan Trent Alexander-Arnold di Liverpool adalah Jules Kounde. Dia kini memperkuat Barcelona.

Sejak direkrut pada musim panas 2022, Jules Kounde total sudah bermain di 113 pertandingan dalam berbagai kompetisi bersama Barcelona. Jules Kounde pun tak hanya cakap dalam menjaga lini pertahanan tim, dia juga bisa membantu lini serang dengan sudah membukukan 9 gol dan 3 assist.

4. Vanderson





Kemudian, ada nama Vanderson. Bek berusia 23 tahun itu kini memperkuat salah satu klub top Prancis, yakni AS Monaco.

Musim ini di AS Monaco, Vanderson tercatat sudah mentas di 19 pertandingan dalam berbagai kompetisi. Selain bekerja apik dalam menjaga lini pertahanan, Vanderson juga bisa membantu lini serang dengan sudah membukukan 2 gol dan 3 assist.