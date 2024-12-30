Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Perempuan Supercantik yang Hampir Gagalkan Cinta Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Nomor 1 Hampir Menikah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |17:54 WIB
5 Perempuan Supercantik yang Hampir Gagalkan Cinta Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Nomor 1 Hampir Menikah!
Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez langgeng sejak 2016. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

SEBANYAK 5 perempuan supercantik yang hampir menggagalkan cinta Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez akan diulas Okezone. Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez menjalin cinta sejak November 2016 dan bertahan hingga sekarang.

Selama delapan tahun menjalin hubungan, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez dikaruniai dua orang anak yakni Alana Martina (2017) dan Bella Esmeralda (2022). Sebelum bertemu Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo sempat dekat dengan beberapa perempuan.

Jika hubungan ini langgeng, Cristiano Ronaldo bisa saja tidak bertemu Georgina Rodriguez. Lantas, siapa saja perempuan yang dimaksud?

Berikut 5 perempuan Supercantik yang hampir menggagalkan cinta Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez:

5. Gemma Atkinson

Gemma Atkinson

Cristiano Ronaldo sempat sekira enam bulan berpacaran dengan model asal Inggris, Gemma Atkinson, pada 2007. Momen berpacaran dengan Cristiano Ronaldo tidak bisa dilupakan oleh Gemma Atkinson.

Bukan karena perhatian dari Cristiano Ronaldo, melainkan mendapat sorotan dari media. Sebab, ke mana pun dirinya pergi, selalu ada jurnalis yang membuntutinya maupun Cristiano Ronaldo.

“Bersama Cristiano Ronaldo membuat saya jadi gila. Sebab, kemana pun dia pergi, selalu diikuti banyak media,” kata Gemma Atkinson, Okezone mengutip dari Mirror/

4. Paris Hilton

Paris Hilton

Pada 2009, Cristiano Ronaldo sempat liburan bareng sosialita dan model asal Amerika Serikat, Paris Hilton. Mereka sempat beberapa kali hang out, namun berujung tidak menyenangkan.

Salah satu sahabat Paris Hilton mengatakan Cristiano Ronaldo layaknya banci. Padahal, seperti yang kita tahu, Cristiano Ronaldo merupakan sosok yang macho.

“Paris Hilton menyukai pria macho dan sayangnya, Cristiano Ronaldo tidak masuk kategori itu. Paris Hilton menilai Cristiano Ronaldo sebagai banci,” kata orang dekat Paris Hilton, Okezone mengutip dari The Sydney Morning Herald.

Halaman:
1 2 3
      
