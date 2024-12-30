Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Thailand vs Filipina di Semifinal Piala AFF 2024: Laga Menentukan, Live di GTV!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |09:55 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Thailand vs Filipina di Semifinal Piala AFF 2024: Laga Menentukan, Live di GTV!
Timnas Filipina vs Thailand di leg I semifinal Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

GTV akan menyiarkan secara langsung laga krusial antara Tim Nasional (Timnas) Thailand vs Filipina di leg II semifinal Piala AFF 2024. Pertandingan yang digelar di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, pada Senin 30 Desember 2024 itu begitu penting karena akan menentukan siapa yang lolos ke final.

Seperti yang diketahui, leg pertama menjadi milik Filipina karena berhasil mengalahkan Thailand. Bermain di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina, tim tersebut tumbang dengan skor 1-2.

1. Thailand Bertekad Bangkit di Leg II

Kondisi itu lantas membuat Thailand kini sedang terpojok. Mereka wajib menang dengan keunggulan dua gol di leg II nanti jika mau lolos langsung ke final Piala AFF 2024.

Timnas Filipina vs Thailand (instagram/changsuek)

Pasalnya hasil imbang akan mengagalkan Thailand. Termasuk menang tipis beda satu gol saja, karena nanti hasilnya baik Thailand dan Filipina memiliki skor yang sama.

Itu berarti laga akan berlanjut ke babak tambahan. Perlu diketahui, aturan gol tandang sudah ditiadakan di Piala AFF 2024, hal itu jelas membuat persaingan semakin menarik.

2. Sejarah Membuktikan Thailand Mampu Bangkit di Leg II Piala AFF

Kondisi tertinggal di leg I semifinal Piala AFF ternyata bukanlah hal yang baru bagi Thailand. Pada dua edisi sebelumnya, Thailand pernah tertinggal lebih dulu dan bangkit di leg II.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663189/tendangan-kungfu-coreng-liga-4-jatim-pemain-perseta-tulungagung-dibawa-ke-rs-gzp.webp
Tendangan Kungfu Coreng Liga 4 Jatim, Pemain Perseta Tulungagung Dibawa ke RS
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/timnas_futsal_indonesia_2.jpg
2 Kelemahan Timnas Futsal Indonesia jelang Piala Asia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement