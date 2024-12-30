Jadwal Siaran Langsung Timnas Thailand vs Filipina di Semifinal Piala AFF 2024: Laga Menentukan, Live di GTV!

GTV akan menyiarkan secara langsung laga krusial antara Tim Nasional (Timnas) Thailand vs Filipina di leg II semifinal Piala AFF 2024. Pertandingan yang digelar di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, pada Senin 30 Desember 2024 itu begitu penting karena akan menentukan siapa yang lolos ke final.

Seperti yang diketahui, leg pertama menjadi milik Filipina karena berhasil mengalahkan Thailand. Bermain di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina, tim tersebut tumbang dengan skor 1-2.

1. Thailand Bertekad Bangkit di Leg II

Kondisi itu lantas membuat Thailand kini sedang terpojok. Mereka wajib menang dengan keunggulan dua gol di leg II nanti jika mau lolos langsung ke final Piala AFF 2024.

Pasalnya hasil imbang akan mengagalkan Thailand. Termasuk menang tipis beda satu gol saja, karena nanti hasilnya baik Thailand dan Filipina memiliki skor yang sama.

Itu berarti laga akan berlanjut ke babak tambahan. Perlu diketahui, aturan gol tandang sudah ditiadakan di Piala AFF 2024, hal itu jelas membuat persaingan semakin menarik.

2. Sejarah Membuktikan Thailand Mampu Bangkit di Leg II Piala AFF

Kondisi tertinggal di leg I semifinal Piala AFF ternyata bukanlah hal yang baru bagi Thailand. Pada dua edisi sebelumnya, Thailand pernah tertinggal lebih dulu dan bangkit di leg II.