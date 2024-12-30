Kalah 1-2 dari Filipina, Timnas Thailand Bertekad Bikin Fans The Azkals Menangis di Leg II Semifinal Piala AFF 2024

BANGKOK - Kekalahan 1-2 dari Filipina di leg I semifinal Piala AFF 2024 ternyata membuat Timnas Thailand geram. Menurut pemain Thailand, Chalermsak Aukkee kini pasukannya siap mengamuk dan bertekad membuat fans Filipina menangis karena gagal melaju ke final.

Pada leg pertama, Filipina berhasil menang 2-1 atas Skuad Gajah Perang -julukan Thailand. Jadi, Thailand harus menang selisih dua gol di leg kedua di Rajamangala Stadium, pada Senin 30 Desember 2024 untuk lolos ke final.

1. Thailand Bertekad Membuat Fans Filipina Menangis

Karena itulah, Chalermsak Aukkee mengatakan kemenangan Thailand melawan Filipina adalah target utama. Menurutnya, kemenangan timnya akan menjadi mimpi buruk The Azkals -julukan Filipina.

“Kami ingat pertandingan yang kami kalahkan. Orang Filipina senang sampai menangis dan di pertandingan ini, mereka akan menangis lagi karena kami menghentikan mereka mencapai final," kata Chalermsak Aukkee dilansir dari media Malaysia, Makan Bola, Senin (30/12/2024).

Pemain berusia 30 tahun itu menjelaskan bahwa timnya tidak menyangka kalah dari Filipina dalam leg pertama. Akan tetapi, Thailand sudah melupakan kekalahan tersebut.