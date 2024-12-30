Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United Menang 2-0 atas Persebaya Surabaya, Stefano Cugurra: Kami Bermain Bagus!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |03:07 WIB
Bali United Menang 2-0 atas Persebaya Surabaya, Stefano Cugurra: Kami Bermain Bagus!
Para pemain Bali United kala berlaga. (Foto: Bali United)
A
A
A

BALI - Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengomentari kemenangan timnya atas Persebaya Surabaya dalam laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Dia mengatakan kemenangan pantas didapat Bali United karena memang bermain bagus.

Ya, Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- memberikan apresiasi atas performa apik timnya saat melawan Persebaya Surabaya. Laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu 29 Desember 2024 itu pun rampung dengan kemenangan Bali United 2-0.

Bali United vs Persebaya Surabaya

1. Dapat Perlawanan Sengit

Meski menang, Stefano Cugurra mengatakan laga Bali United mendapat perlawanan cukup sulit dari Persebaya. Akan tetapi, timnya tim asuhan sudah bermain cukup baik sepanjang 90 menit dalam tersebut.

"Kami bermain bagus melawan tim pemuncak klasemen saat ini," kata Stefano Cugurra, dilansir dari laman Bali United, Senin (30/12/2024).

Halaman:
1 2
      
