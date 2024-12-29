Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kevin Diks Baru Gabung Borussia Monchengladbach di Musim Panas, Tunggu Gratis Dulu?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |18:15 WIB
Kevin Diks Baru Gabung Borussia Monchengladbach di Musim Panas, Tunggu Gratis Dulu?
Borussia Monchengladbach disebut baru rekrut Kevin Diks pada musim panas 2025 (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

KEVIN Diks disebut-sebut gabung Borussia Monchengladbach pada Juni 2025. Itu artinya, ia datang ketika kontraknya habis pada musim panas mendatang.

Sudah menjadi rahasia umum Diks diminati oleh Monchengladbach. Die Fohlen diketahui sudah menaruh minat kepada bek Timnas Indonesia sejak musim panas 2024 dan masih berminat sampai saat ini.

Kevin Diks mencetak gol kemenangan di laga Dinamo Minsk vs FC Copenhagen (Foto: FCK Media/Gaston Szerman)

1. Rumor Menguat

Menjelang bursa transfer musim dingin dibuka, rumor Diks ke Borussia Monchengladbach kembali mencuat. Terlebih, kontrak bek berusia 28 tahun itu akan berakhir pada Juni 2025 bersama FC Copenhagen.

Menurut laporan Fohlen-Hautnah, The Lions memiliki salah satu jalan agar tidak kehilangan Diks secara cuma-cuma. Cara tersebut yakni melepas bek andalannya di bursa transfer Januari 2025.

“Pada musim panas lalu, sudah muncul rumor mengenai ketertarikan terhadap bek tengah Kevin Diks, yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen. Kontrak Diks dengan klub Denmark itu hanya berlaku hingga musim panas 2025,” tulis laporan Fohlen-Hautnah, dikutip Minggu (29/12/2024).

“Sehingga mereka mungkin harus melepasnya pada musim dingin jika ingin mendapatkan biaya transfer,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
