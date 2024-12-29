Kisah Jay Idzes yang Bangga Jadi Kapten Timnas Indonesia

KISAH Jay Idzes menarik diulas. Dia mengaku bangga bisa ditunjuk menjadi kapten Timnas Indonesia saat ini.

Dalam beberapa pertandingan terakhir, Jay Idzes ditugaskan menjadi jenderal Timnas Indonesia di lapangan. Pemain berusia 24 tahun itu sudah memakai ban kapten dalam lima laga Skuad Garuda, termasuk saat mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0.

1. Reaksi Jay Idzes Jadi Kapten Timnas Indonesia

Jay Idzes baru-baru ini bercerita kepada Thom Haye soal peran barunya dipercaya sebagai kapten Timnas Indonesia. Kepada rekan setimnya itu, Jay mengaku menjadi kapten adalah hal yang biasa baginya.

"Ya, bagi saya itu adalah hal yang tak perlu dipikirkan (untuk menerima tawaran memimpin Timnas Indonesia). Anda tahu? Hanya saja, oke, saya langsung saja (menerimanya)," kata Jay dikutip dari kanal YouTube The Haye Way, Minggu (29/12/2024).

Jay Idzes kemudian menceritakan mengapa menerima tawaran untuk bermain di Timnas Indonesia, bahkan menjadi kapten tim itu. Menurut pemain Venezia tersebut, alasan paling kuat untuk berseragam Merah-Putih adalah keluarga.

"Ya, saya tak perlu memikirkan itu karena bagi saya, kembali lagi seperti yang saya pernah katakan, saya manusia. Saya mencoba yang terbaik, saya tidak tahu, mungkin itu kekuatan rahasia saya? Saya tidak tahu, tetapi saya sangat percaya bermain untuk keluarga saya, mewakili keluarga saya," ungkap Jay.

"Dan ketika saya mempunyai kesempatan bermain untuk Indonesia, bagi saya itu seperti 'lingkarannya telah komplet'. Karena kakek dan nenek saya datang ke Belanda pada 1964, ketika dia berumur sekitar 20, 25 tahun. Jadi bagiku lingkarannya telah selesai karena mereka ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi anak dan cucunya. Dan sekarang saya bisa kembali ke Indonesia, dan ya balas budi kepada Indonesia, membanggakan keluarga saya bermain di sana," sambungnya.

"Jadi ya, kembali ke pertandingan terakhir sebagai kapten, saya berbicara dengan Thom, banyak orang lain tahu juga, tapi bagi yang belum tahu, sebenarnya saya tidak terlalu peduli menjadi kapten. Seperti misalnya, jika (kapten) itu orang lain, saya tidak peduli," tambah Jay Idzes.