HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Kagum dengan Karakter Disiplin Jay Idzes: Dia seperti Robot!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |03:17 WIB
Thom Haye Kagum dengan Karakter Disiplin Jay Idzes: Dia seperti Robot!
Thom Haye dan Jay Idzes kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

THOM Haye kagum dengan karakter disiplin Jay Idzes. Menuru Thom Haye, Jay Idzes seperti robot karena selalu fokus dengan tujuannya.

Thom Haye dan Jay Idzes merupakan dua sosok pemain kunci di Timnas Indonesia. Thom adalah gelandang pengatur tempo permainan, sedangkan Jay bertugas menjadi palang pintu di Skuad Garuda.

Jay Idzes

Keduanya pun sudah saling mengenal cukup lama ketika bermain di Liga Belanda. Di Timnas Indonesia, keduanya semakin mengenal satu sama lain.

1. Thom Haye Lempar Pujian

Thom Haye mengatakan Jay Idzes merupakan sosok yang tekun untuk mencapai targetnya. Thom mengungkapkan, kedisiplinan dan pantang menyerah membuat pemain berusia 24 tahun itu kini bermain di kasta teratas Liga Italia.

"Dan saya rasa saya bisa menambahkan sesuatu karena bilang itu juga merupakan sebuah pencapaian bahwa Jay, tentu saja, sudah bermain sepak bola profesional selama enam setengah tahun," ujar Thom dikutip dari kanal YouTube The Haye Way, Minggu (29/12/2024).

"Tapi sekarang saya lebih mengenalnya, tentunya dengan Timnas. Tapi saya bisa melihat satu hal, dan dia hidup dengan standar itu setiap hari untuk mencapai segalanya," sambungnya.

"Jadi segala sesuatu yang dilakukannya di dalam dan di luar lapangan selalu sejalan dengan upaya mencapai tujuan yang ingin diraihnya. Contoh paling mudah adalah kedisiplinan," tambah Thom Haye.

Halaman:
1 2
      
