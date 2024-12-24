Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Berkelas Thom Haye Usai Bersitegang dengan Suporter SC Heerenveen

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |11:46 WIB
Respons Berkelas Thom Haye Usai Bersitegang dengan Suporter SC Heerenveen
Thom Haye kala memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

RESPONS berkelas diberikan gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, usai bersitegang dengan suporter SC Heerenveen. Dia memberi respons dengan mengunggah sebuah video.

Dalam unggahan itu, Thom Haye pun memberi respons berkelas. Dia tampak tak menghiraukan pandangan apa pun yang diberikan publik soal dirinya terkait momennya bersitegang dengan suporter SC Heerenveen.

1. Momen Panas Thom Haye dengan Suporter SC Heerenveen

Thom Haye

Momen panas Thom Haye dengan suporter SC Heerenveen sendiri terjadi saat dirinya membela Almere City dalam lanjutan Liga Belanda 2024-2025. Laga itu digelar di Yanmar Stadion, Almere, Belanda pada Minggu 22 Desember 2024 dini hari WIB.

Dalam laga itu, Thom Haye bermain selama 62 menit. Saat hendak keluar lapangan karena diganti pemain lainnya, dia disoraki para pendukung SC Heerenveen.

Hal itu membuat Thom Haye tidak senang. Dia pun mengangkat tangan dan membuat gerakan instruksi untuk diam.

Aksi Thom Haye ini pun jadi sorotan besar publik. Pasalnya, dirinya diketahui merupakan mantan pemain SC Heerenveen.

Tak hanya bersitegang dengan suporter, pemain berusia 29 tahun itu juga sempat mendapatkan kritik dari mantan rekan setimnya di AZ Alkmaar, Alireza Jahanbakhsh. Pemain asal Iran itu menganggap respons Thom Haye kepada suporter SC Heerenveen berlebihan.

2. Thom Haye Buka Suara

Thom Haye

Beberapa hari berselang setelah momen panas itu, Thom Haye akhirnya memberi respons. Dia mengunggah video saat dirinya menanggapi sorakan suporter SC Heerenveen.

Thom Haye pun menuliskan respons berkelas dalam unggahan itu. Dia tampak tak ambil pusing dengan pandangan banyak pihak kepadanya.

"Lakukan apa yang menurut Anda benar, baik atau buruk. Orang-orang akan selalu punya sesuatu untuk dikatakan," tulis Thom Haye, dikutip dari akun Instagram-nya, Selasa (24/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192733/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-KYJF_large.jpg
John Herdman Panggil 12 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192718/timnas_indonesia-6jKC_large.jpg
2 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Alami Kenaikan Harga Pasaran Jelang Akhir Tahun 2025, Nomor 1 Tembus Rp197 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192689/john_herdman-YFU7_large.jpg
3 Asisten yang Berpotensi Diajak John Herdman Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Punya Peran seperti Alex Pastoor
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661547/bwf-proteksi-ranking-gregoria-mariska-selama-satu-tahun-qyu.webp
BWF Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Satu Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/nafian_alionzi_kiper_uganda.jpg
Drama Gila Piala Afrika 2025! Uganda Pakai 3 Kiper dalam 11 Menit dan Langsung Tersingkir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement