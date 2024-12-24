Respons Berkelas Thom Haye Usai Bersitegang dengan Suporter SC Heerenveen

RESPONS berkelas diberikan gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, usai bersitegang dengan suporter SC Heerenveen. Dia memberi respons dengan mengunggah sebuah video.

Dalam unggahan itu, Thom Haye pun memberi respons berkelas. Dia tampak tak menghiraukan pandangan apa pun yang diberikan publik soal dirinya terkait momennya bersitegang dengan suporter SC Heerenveen.

1. Momen Panas Thom Haye dengan Suporter SC Heerenveen





Momen panas Thom Haye dengan suporter SC Heerenveen sendiri terjadi saat dirinya membela Almere City dalam lanjutan Liga Belanda 2024-2025. Laga itu digelar di Yanmar Stadion, Almere, Belanda pada Minggu 22 Desember 2024 dini hari WIB.

Dalam laga itu, Thom Haye bermain selama 62 menit. Saat hendak keluar lapangan karena diganti pemain lainnya, dia disoraki para pendukung SC Heerenveen.

Hal itu membuat Thom Haye tidak senang. Dia pun mengangkat tangan dan membuat gerakan instruksi untuk diam.

Aksi Thom Haye ini pun jadi sorotan besar publik. Pasalnya, dirinya diketahui merupakan mantan pemain SC Heerenveen.

Tak hanya bersitegang dengan suporter, pemain berusia 29 tahun itu juga sempat mendapatkan kritik dari mantan rekan setimnya di AZ Alkmaar, Alireza Jahanbakhsh. Pemain asal Iran itu menganggap respons Thom Haye kepada suporter SC Heerenveen berlebihan.

2. Thom Haye Buka Suara





Beberapa hari berselang setelah momen panas itu, Thom Haye akhirnya memberi respons. Dia mengunggah video saat dirinya menanggapi sorakan suporter SC Heerenveen.

Thom Haye pun menuliskan respons berkelas dalam unggahan itu. Dia tampak tak ambil pusing dengan pandangan banyak pihak kepadanya.

"Lakukan apa yang menurut Anda benar, baik atau buruk. Orang-orang akan selalu punya sesuatu untuk dikatakan," tulis Thom Haye, dikutip dari akun Instagram-nya, Selasa (24/12/2024).