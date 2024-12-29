Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Tulis Pesan Menyentuh Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024,

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |01:13 WIB
Shin Tae-yong Tulis Pesan Menyentuh Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024,
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebut timnya tetap dapat banyak pelajaran berharga di Piala AFF 2024. Meski sejatinya, perjalanan Timnas Indonesia harus terhenti di fase grup karena gagal melaju ke semifinal.

Skuad Garuda sendiri diketahui diperkuat para pemain muda di Piala AFF 2024. Mereka gagal mencapai target babak final karena tidak lolos ke semifinal.

Shin Tae-yong

Timnas Indonesi harus puas berada di posisi ketiga klasemen Grup B dengan empat poin. Poin itu dari sekali menang, sekali seri, dan dua kekalahan.

1. Pesan Menyentuh Shin Tae-yong

Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia sudah berjuang sekuat tenaga, meskipun tidak meraih hasil maksimal. Namun, dia memberikan apresiasi dengan penampilan pemain muda timnya di saat tim lawan menurunkan pemain senior.

"Terima kasih banyak kepada para pemain kita yang telah berjuang keras di AFF kali ini. Meskipun dibandingkan dengan tim negara lain yang menurunkan tim senior mereka, tim kita kali ini terdiri dari pemain muda dengan rata-rata usia hanya 20,5 tahun," kata Shin Tae-yong, dilansir dari lansir dari laman Instagram pribadinya @shintaeyong7777, dikutip Minggu (29/12/2024).

"Saya sangat berterima kasih karena mereka telah memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193545/john_herdman_akan_datang_ke_indonesia_pada_minggu_11_januari_2026-hlFr_large.jpg
John Herdman Datang 11 Januari 2026, Bawa 1 Staf Pelatih ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193540/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_dinilai_bisa_hentikan_dominasi_vietnam_di_asia_tenggara_pssi-4oIK_large.jpg
Media Vietnam: Timnas Indonesia Ingin Geser Dominasi Vietnam Lewat John Herdman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193529/john_herdman_berpotensi_minta_4_pemain_keturunan_tambahan_untuk_timnas_indonesia_fifacom-7qht_large.jpg
John Herdman Minta PSSI Naturalisasi 4 Pemain Top untuk Bantu Timnas Indonesia Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193528/john_herdman_mengakui_timnas_indonesia_diperkuat_pemain_pemain_berbakat-zR6D_large.jpg
John Herdman Akui Timnas Indonesia Dipenuhi Pemain Berbakat: Mirip Kanada
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662653/alasan-pssi-tunjuk-john-herdman-rekam-jejak-piala-dunia-dan-moncer-lawan-tim-asia-ngf.webp
Alasan PSSI Tunjuk John Herdman: Rekam Jejak Piala Dunia dan Moncer Lawan Tim Asia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/pramono_anung.jpg
Jelang Persib vs Persija, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Kirim Pesan Tegas 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement