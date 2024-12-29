Shin Tae-yong Tulis Pesan Menyentuh Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024,

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebut timnya tetap dapat banyak pelajaran berharga di Piala AFF 2024. Meski sejatinya, perjalanan Timnas Indonesia harus terhenti di fase grup karena gagal melaju ke semifinal.

Skuad Garuda sendiri diketahui diperkuat para pemain muda di Piala AFF 2024. Mereka gagal mencapai target babak final karena tidak lolos ke semifinal.

Timnas Indonesi harus puas berada di posisi ketiga klasemen Grup B dengan empat poin. Poin itu dari sekali menang, sekali seri, dan dua kekalahan.

1. Pesan Menyentuh Shin Tae-yong

Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia sudah berjuang sekuat tenaga, meskipun tidak meraih hasil maksimal. Namun, dia memberikan apresiasi dengan penampilan pemain muda timnya di saat tim lawan menurunkan pemain senior.

"Terima kasih banyak kepada para pemain kita yang telah berjuang keras di AFF kali ini. Meskipun dibandingkan dengan tim negara lain yang menurunkan tim senior mereka, tim kita kali ini terdiri dari pemain muda dengan rata-rata usia hanya 20,5 tahun," kata Shin Tae-yong, dilansir dari lansir dari laman Instagram pribadinya @shintaeyong7777, dikutip Minggu (29/12/2024).

"Saya sangat berterima kasih karena mereka telah memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan," tambahnya.