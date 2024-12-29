Hasil Babak Pertama Persis Solo vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Sengit, Skor Masih 0-0

SOLO – Hasil babak pertama Persis Solo vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu (29/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan bermain dengan cukup sengit di babak pertama. Alhasil, belum ada gol tercipta selama 45 menit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persis Solo yang main dengan mayoritas pemain muda tampil lepas sejak menit awal. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu melesakkan shot on target pertama di menit ke-6 lewat tendangan Facundo Aranda yang masih bisa diamankan kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam.

Tim arahan Ong Kim Swee itu terus menekan lini pertahanan Persib Bandung. Sementara Pangeran Biru masih mencari celah untuk bisa mendobrak pertahanan Persis Solo melalui skema serangan balik cepat mereka.

Gempuran demi gempuran terus dilancarkan para pemain Laskar Sambernyawa. Namun hingga laga memasuki menit ke-30 belum ada gol yang tercipta. Lini pertahanan Persib Bandung yang dikawal Nick Kuipers masih sangat kukuh.

Tuan rumah mendapat peluang emas di menit ke-40 lewat sontekan Irfan Jauhari yang malah melambung tinggi. Pada akhirnya tidak ada gol yang tercipta di babak pertama. Persis Solo dan Persib Bandung bermain imbang tanpa gol.