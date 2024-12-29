Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Prediksi Skor Persis Solo vs Persib Bandung Versi Bobotoh Geulis: Maung Bandung Menang 3-1, Amankan Puncak Klasemen!

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |12:43 WIB
Prediksi Skor Persis Solo vs Persib Bandung Versi Bobotoh Geulis: Maung Bandung Menang 3-1, Amankan Puncak Klasemen!
Bobotoh prediksi laga Persis Solo vs Persib Bandung. (Foto: Agi Ilman/Okezone)
A
A
A

PREDIKSI skor Persis Solo vs Persib Bandung versi bobotoh -sebutan suporter Persib Bandung- gelius asal Cimahi akan diulas. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- diprediksi akan meraih kemenangan dengan skor 3-1 hingga amankan puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Ya, bobotoh geulis bernama Annisa Wulandari (21) berharap Persib Bandung bisa meraih poin penuh saat menghadapi Persis Solo. Laga itu akan digelar Stadion Manahan, Solo, Minggu (29/12/2024) pukul 19.00 WIB.

Bobotoh geulis prediksi laga Persis Solo vs Persib Bandung

1. Diprediksi Geser Persebaya dari Puncak Klasemen

Nisa -sapaan akrab Annisa- mengatakan jika menang melawan Persis Solo, Persib Bandung dipastikan akan menjadi pemuncak klasemen pada paruh musim Liga 1 2024-2025. Sebab, mereka kini tengah menempati posisi kedua di klasemen dengan koleksi 35 poin dari 15 laga yang dijalani.

Sementara di puncak klasemen, saat ini ada Persebaya Surabaya. Mereka mengemas 37 poin saat ini dari 17 laga yang telah dilakoni.

Dalam pertandingan teranyarnya, Persebaya Surabaya harus menelan kekalahan. Mereka tumbang 0-2 dari Bali United.

"Kebetulan tadi saya nonton Bali lawan Persebaya dan menang Bali. Jadi kalau Persib bisa menang lawan Solo, sudah pasti kita bisa amankan puncak klasemen di paruh musim liga ini," ujar Nisa, Minggu (29/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662955/john-herdman-bakal-bawa-satu-asisten-pelatih-ke-timnas-indonesia-adl.webp
John Herdman Bakal Bawa Satu Asisten Pelatih ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/persib_bandung_andrew_jung.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persik Vs Persib di Super League Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement