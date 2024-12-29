Prediksi Skor Persis Solo vs Persib Bandung Versi Bobotoh Geulis: Maung Bandung Menang 3-1, Amankan Puncak Klasemen!

PREDIKSI skor Persis Solo vs Persib Bandung versi bobotoh -sebutan suporter Persib Bandung- gelius asal Cimahi akan diulas. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- diprediksi akan meraih kemenangan dengan skor 3-1 hingga amankan puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Ya, bobotoh geulis bernama Annisa Wulandari (21) berharap Persib Bandung bisa meraih poin penuh saat menghadapi Persis Solo. Laga itu akan digelar Stadion Manahan, Solo, Minggu (29/12/2024) pukul 19.00 WIB.

1. Diprediksi Geser Persebaya dari Puncak Klasemen

Nisa -sapaan akrab Annisa- mengatakan jika menang melawan Persis Solo, Persib Bandung dipastikan akan menjadi pemuncak klasemen pada paruh musim Liga 1 2024-2025. Sebab, mereka kini tengah menempati posisi kedua di klasemen dengan koleksi 35 poin dari 15 laga yang dijalani.

Sementara di puncak klasemen, saat ini ada Persebaya Surabaya. Mereka mengemas 37 poin saat ini dari 17 laga yang telah dilakoni.

BACA JUGA: Permintaan Ong Kim Swee kepada Arkhan Kaka Cs Jelang Laga Persis Solo vs Persib Bandung

Dalam pertandingan teranyarnya, Persebaya Surabaya harus menelan kekalahan. Mereka tumbang 0-2 dari Bali United.

"Kebetulan tadi saya nonton Bali lawan Persebaya dan menang Bali. Jadi kalau Persib bisa menang lawan Solo, sudah pasti kita bisa amankan puncak klasemen di paruh musim liga ini," ujar Nisa, Minggu (29/12/2024).