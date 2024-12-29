Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Kehabisan Stamina Jalani Jadwal Padat Liga 1 2024-2025, meski Sukses Sikat Semen Padang 2-1

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |02:09 WIB
Laga Semen Padang vs Arema FC. (Foto: Arema FC)
A
A
A

AREMA FC kehabisan stamina jalani jadwal padat Liga 1 2024-2025. Hal ini terjadi, meski Arema FC sukses sikat Semen Padang 2-1.

Arema FC meraih kemenangan tandang di markas Semen Padang di lanjutan pekan 17 Liga 1. Kemenangan atas Kabau Sirah -julukan Semen Padang- diperoleh secara dramatis.

Semen Padang vs Arema FC

Pasalnya, usai unggul 2-1, sepanjang laga Arema FC dibuat kerepotan dengan determinasi anak asuh Eduardo Almeida. Diketahui, Eduardo Almeida sendiri notabene mantan pelatih Arema FC.

1. Susah Payah Kalahkan Semen Padang

Semen Padang sempat unggul dulu melalui Firman Juliansyah menit 15. Tapi, Charles Lokolingoy berhasil menyamakan kedudukan disusul gol dari Salim Tuharea pada menit 33.

Pasca gol itu, Arema FC ditekan terus oleh Semen Padang. Tetapi, mereka berhasil mempertahankan keunggulan.

Caretaker atau pelatih sementara Arema FC, Kuncoro, menyatakan ada pelajaran berharga yang didapatkan timnya, meski meraih kemenangan. Pasalnya, di babak kedua stamina pemainnya cukup kedodoran, sehingga dipaksa bermain bertahan oleh lawan.

Hal ini yang menjadi evaluasi untuk menyongsong putaran kedua. Arema FC juga sembari menunggu pelatih kepala definitif.

"Di putaran kedua kita sudah tahu kelemahan kita, paling mendasar yakni stamina kita," ujar Kuncoro, usai laga melawan Semen Padang, Jumat sore.

