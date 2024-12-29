Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Napoli vs Venezia di Liga Italia 2024-2025: Jay Idzes Dkk Kalah 0-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |22:57 WIB
Hasil Napoli vs Venezia di Liga Italia 2024-2025: Jay Idzes Dkk Kalah 0-1
Tembakan Giacomo Raspadori gagal dihentikan Jay Idzes dan kawan-kawan sehingga Napoli menang 1-0 atas Venezia FC (Foto: SSC Napoli)
A
A
A

NAPLES – Hasil Napoli vs Venezia di Liga Italia 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Italia, Minggu (29/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk I Partenopei.

Gol tunggal kemenangan Napoli dicetak oleh Giacomo Raspadori (79’). Jay Idzes dan kawan-kawan kembali menelan kekalahan.

Jay Idzes mengawal Romelu Lukaku di laga Napoli vs Venezia FC

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah tampil sangat menekan sejak menit awal. Kendati begitu, Idzes juga tampil cukup apik karena mampu meredam ancaman yang diberikan lawan. Venezia praktis dibuat bermain bertahan dengan mengandalkan serangan balik saja.

I Lagunari mendapat peluang emas di menit ke-19. Sayangnya, tendangan John Yeboah yang sudah ada di depan gawang masih bisa ditepis oleh kiper Napoli, Alex Meret. Setelah itu, Jay Idzes cs kembali bermain tertekan.

Di menit ke-37,  Idzes nyaris menjadi biang kerok Venezia karena wasit menunjuk titik putih usai menilai bek Timnas Indonesia melakukan handball. Beruntungnya, tendangan yang dilepaskan Romelu Lukaku berhasil ditepis oleh Filip Stankovic.

Napoli kembali mendominasi permainan setelah itu. Tapi Idzes menjalankan tugasnya sangat baik dengan meredam pergerakan  Lukaku sepanjang babak pertama. Hasilnya, skor 0-0 tercipta saat rehat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663189/tendangan-kungfu-coreng-liga-4-jatim-pemain-perseta-tulungagung-dibawa-ke-rs-gzp.webp
Tendangan Kungfu Coreng Liga 4 Jatim, Pemain Perseta Tulungagung Dibawa ke RS
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/tendangan_kungfu_perseta_vs_putra_jaya.jpg
Horor di Liga 4 Jatim: Pemain Perseta Tulungagung Terkapar Usai Kena Tendangan Kungfu 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement