Hasil Napoli vs Venezia di Liga Italia 2024-2025: Jay Idzes Dkk Kalah 0-1

NAPLES – Hasil Napoli vs Venezia di Liga Italia 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Italia, Minggu (29/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk I Partenopei.

Gol tunggal kemenangan Napoli dicetak oleh Giacomo Raspadori (79’). Jay Idzes dan kawan-kawan kembali menelan kekalahan.

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah tampil sangat menekan sejak menit awal. Kendati begitu, Idzes juga tampil cukup apik karena mampu meredam ancaman yang diberikan lawan. Venezia praktis dibuat bermain bertahan dengan mengandalkan serangan balik saja.

I Lagunari mendapat peluang emas di menit ke-19. Sayangnya, tendangan John Yeboah yang sudah ada di depan gawang masih bisa ditepis oleh kiper Napoli, Alex Meret. Setelah itu, Jay Idzes cs kembali bermain tertekan.

Di menit ke-37, Idzes nyaris menjadi biang kerok Venezia karena wasit menunjuk titik putih usai menilai bek Timnas Indonesia melakukan handball. Beruntungnya, tendangan yang dilepaskan Romelu Lukaku berhasil ditepis oleh Filip Stankovic.

Napoli kembali mendominasi permainan setelah itu. Tapi Idzes menjalankan tugasnya sangat baik dengan meredam pergerakan Lukaku sepanjang babak pertama. Hasilnya, skor 0-0 tercipta saat rehat.