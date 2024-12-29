Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Tandang ke Markas Napoli, Pelatih Venezia Bicara Mentalitas Jay Idzes Cs

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |13:15 WIB
Tandang ke Markas Napoli, Pelatih Venezia Bicara Mentalitas Jay Idzes Cs
Para pemain Venezia kala berlaga. (Foto: Venezia)
A
A
A

NAPLES – Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, bicara soal mentalitas Jay Idzes cs jelang melawan Napoli dalam lanjutan Liga Italia 2024-2025 pada malam hari nanti. Dia memastikan anak asuhannya sudah sangat siap untuk berlaga.

Ya, Venezia akan bertandang ke markas Napoli malam nanti. Tepatnya, laga akan digelar di Stadion Diego Armando Maradona, Minggu (29/12/2024) pukul 21.00 WIB.

Venezia

1. Venezia Tetap Percaya Diri meski Tak Diunggulkan

Venezia tidak tidak diunggulkan ketimbang tim lawan. Sebab, Napoli adalah tim papan atas klasemen karena berada di posisi ketiga, sedangkan Venezia menempati peringkat ke-19

Meski begitu, Eusebio Di Francesco menegaskan saat ini timnya dalam kepercayaan diri tinggi untuk melakoni laga tandang itu. Venezia pun ingin melanjutkan performa apik agar segera meninggalkan zona degradasi.

Dalam laga pekan lalu, I Lagunari -julukan Venezia- berhasil menang 2-1 atas Cagliari. Sementara itu, Napoli juga meraih hasil maksimal saat melawan Genoa dengan skor 2-1.

"Kami bekerja secara intensif dengan staf, tim, dan klub untuk memantapkan konsep semangat juang yang harus selalu menyertai kami, karena ini mewakili mentalitas yang harus dimiliki setiap pemain," kata Eusebio Di Francesco, dilansir dari laman Venezia, Minggu (29/12/2024).

"Kami akan menghadapi Napoli, tim papan atas, dalam situasi yang penuh tantangan. Di mana sangat penting untuk tidak kehilangan tekad ini," tambahnya.

