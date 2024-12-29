Jay Idzes Langsung Cetak Gol di Laga Napoli vs Venezia FC di Liga Italia 2024-2025 Usai Rayakan Natal Bareng Keluarga?

JAY Idzes langsung mencetak gol di laga Napoli vs Venezia FC di Liga Italia 2024-2025 usai merayakan Natal bareng keluarga? Jay Idzes tak bisa bersantai setelah merayakan Hari Raya Natal pada Rabu, 25 Desember 2024.

Sebab, pada Minggu (29/12/2024) pukul 21.00 WIB, bek 24 tahun itu sudah harus tandang ke markas Napoli di lanjutan pekan ke-18 Liga Italia 2024-2025. Berhubung main malam ini, persiapan sudah dilakukan pelatih Venezia FC Eusebio Di Francesco dalam beberapa hari terakhir.

Venezia FC dalam Kepercayaan diri tinggi menatap laga melawan Napoli, tim yang tengah menempati peringkat tiga klasemen sementara Liga Italia 2024-2025. Hal itu karena di laga terkini yang berlangsung pekan lalu, Venezia FC akhirnya kembali meraih kemenangan di Liga Italia 2024-2025.

Menjamu Cagliari, Venezia FC menang 2-1. Dalam laga tersebut, Jay Idzes tampil full 90 menit untuk membantu sang tim meraih kemenangan.

1. Solo Run Lawan Inter Milan

(Aksi solo run Jay Idzes di laga Inter Milan vs Venezia FC)

Untuk laga nanti malam, Jay Idzes yang berstatus kapten Timnas Indonesia ini berpotensi menggila? Lantas, apa alasannya?

Jay Idzes seperti terlahir untuk tampil bagus saat menghadapi tim-tim besar. Masih hangat dalam ingatan ketika solo run Jay Idzes melewati pemain-pemain Inter Milan seperti Nicolo Barella dan Denzel Dumfries. Umpan silang Jay Idzes bahkan hampir membuahkan gol jika sontekan pemain depan Venezia FC, Gaetano Oristanio, tidak ditepis kiper Inter Milan, Yann Sommer.