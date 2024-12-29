Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Langsung Cetak Gol di Laga Napoli vs Venezia FC di Liga Italia 2024-2025 Usai Rayakan Natal Bareng Keluarga?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |07:11 WIB
Jay Idzes Langsung Cetak Gol di Laga Napoli vs Venezia FC di Liga Italia 2024-2025 Usai Rayakan Natal Bareng Keluarga?
Jay Idzes berpotensi mencetak gol di laga Napoli vs Venezia FC. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

JAY Idzes langsung mencetak gol di laga Napoli vs Venezia FC di Liga Italia 2024-2025 usai merayakan Natal bareng keluarga? Jay Idzes tak bisa bersantai setelah merayakan Hari Raya Natal pada Rabu, 25 Desember 2024.

Sebab, pada Minggu (29/12/2024) pukul 21.00 WIB, bek 24 tahun itu sudah harus tandang ke markas Napoli di lanjutan pekan ke-18 Liga Italia 2024-2025. Berhubung main malam ini, persiapan sudah dilakukan pelatih Venezia FC Eusebio Di Francesco dalam beberapa hari terakhir.

Venezia FC dalam Kepercayaan diri tinggi menatap laga melawan Napoli, tim yang tengah menempati peringkat tiga klasemen sementara Liga Italia 2024-2025. Hal itu karena di laga terkini yang berlangsung pekan lalu, Venezia FC akhirnya kembali meraih kemenangan di Liga Italia 2024-2025.

Menjamu Cagliari, Venezia FC menang 2-1. Dalam laga tersebut, Jay Idzes tampil full 90 menit untuk membantu sang tim meraih kemenangan.

1. Solo Run Lawan Inter Milan

Aksi solo run Jay Idzes di laga Inter Milan vs Venezia FC

(Aksi solo run Jay Idzes di laga Inter Milan vs Venezia FC)

Untuk laga nanti malam, Jay Idzes yang berstatus kapten Timnas Indonesia ini berpotensi menggila? Lantas, apa alasannya?

Jay Idzes seperti terlahir untuk tampil bagus saat menghadapi tim-tim besar. Masih hangat dalam ingatan ketika solo run Jay Idzes melewati pemain-pemain Inter Milan seperti Nicolo Barella dan Denzel Dumfries. Umpan silang Jay Idzes bahkan hampir membuahkan gol jika sontekan pemain depan Venezia FC, Gaetano Oristanio, tidak ditepis kiper Inter Milan, Yann Sommer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662693/arthur-irawan-harap-john-herdman-bisa-persembahkan-prestasi-untuk-timnas-indonesia-pet.webp
Arthur Irawan Harap John Herdman Bisa Persembahkan Prestasi untuk Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/john_herdman_1.jpg
Bukan Taktik, Ini Langkah Awal John Herdman Bangun Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement