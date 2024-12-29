Hasil Leicester City vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025: Menang 2-0, The Citizens Putus Tren Negatif

LEICESTER – Hasil Leicester City vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion King Power, Leicester, Minggu (29/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk The Citizens.

Kedua gol Man City dihasilkan oleh Savinho (21’) dan Erling Haaland (74’). Kemenangan ini sekaligus memutus tren negatif sang juara bertahan di Liga Inggris 2024-2025.

Jalannya Pertandingan

Tekad memutus tren negatif membuat Man City tampil garang di babak pertama. Baru tujuh menit, Erling Haaland sudah memaksa kiper pelapis Jakub Stolarczyk melakukan penyelamatan brilian.

Leicester bukan tanpa peluang. Di menit ke-19, tembakan Jamie Vardy dari sudut sempit berhasil dimentahkan Stefan Ortega.

Peluang Phil Foden di menit ke-21 dari jarak jauh berhasil diselamatkan Stolarczyk. Namun, tembakan Savinho dari sudut sempit di menit ke-26 sukses membuka skor bagi Man City.

Selang dua menit, sundulan Haaland nyaris menambah skor jika tidak diselamatkan. Peluang lain didapat Leicester lewat James Justin di menit ke-37 tetapi juga ditepis kiper Ortega. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, Leicester bisa sedikit memberi perlawanan. Namun, peluang baru didapat pada menit ke-62 ketika sundulan Jamie Vardy dari jarak dekat meleset! Sejurus kemudian gantian upaya Justin yang melenceng.