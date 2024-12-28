Intip Statistik Bintang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen saat Bawa FCV Dender Menang Comeback 3-2 atas Anderlecht

BINTANG Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, turut membawa FCV Dender menang comeback atas 3-2 atas Anderlecht di pekan ke-20 Liga Belgia 2024-2025. Dalam laga itu, Ragnar sendiri bermain selama 26 menit. Kini, menarik menilik statistiknya.

Laga FCV Dender vs Anderlecht dihelat di Lotto Park, Anderlecht, Belgia pada Sabtu (28/12/2024) dini hari WIB. Ragnar dipercaya bermain di babak kedua berperan saat timnya menyelesaikan comeback manis.

Tiga gol untuk tim tamu dicatatkan oleh Roman Kvet (9'), Aurelien Scheidler (77'), dan Bruny Nsimba (88'). Sedangkan, Anderlecht yang sempat unggul membukukan gol lewat Yari Verschaeren (21'), dan Anders Dreyer (30').

1. Kemenangan Berarti untuk FCV Dender

Hasil ini membuat FCV Dender kukuh di urutan sembilan klasemen sementara dengan koleksi 27 poin. Adapun, Anderlecht masih bertahan di posisi ketiga usai mengumpulkan 33 poin.

Dalam pertandingan ini, Ragnar Oratmangoen kembali beraksi. Pemain Timnas Indonesia itu masuk pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-64.

Ragnar masuk menggantikan Bryan Goncalves saat FCV Dender masih dalam keadaan tertinggal. Tak ayal, dia menjadi saksi comeback manis FCV Dender di markas Anderlecht.