HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Futsal Putri Indonesia Ingin Pinjam 2 Pemain Sepakbola untuk Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025, Minta Restu ke PSSI

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |05:48 WIB
Timnas Futsal Putri Indonesia Ingin Pinjam 2 Pemain Sepakbola untuk Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025, Minta Restu ke PSSI
Timnas Futsal Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

TIMNAS Futsal Putri Indonesia ingin pinjam 2 pemain sepakbola untuk Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Pihak Timnas Futsal Putri Indonesia pun kini akan meminta izin terlebih dahulu ke PSSI.

Kabar ini diungkap asisten pelatih Timnas Putri Indonesia, Citra Adisti. Dia membuka peluang Timnas Futsal Putri Indonesia akan diperkuat dua pemain timnas sepakbola putri Indonesia untuk Kualifikasi Piala Asia 2025.

Timnas Futsal Putri Indonesia

1. Bersiap Mentas di Kualifikasi Piala Asia 2025

Skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Futsal Putri Indonesia- bersiap mentas di Kualifikasi Piala Asia 2025. Mereka tergabung di Grup B bersama dengan Hong Kong, India, dan Kirgistan.

Laga di Grup B itu akan berlangsung pada 15-19 Januari 2025. Timnas Futsal Putri Indonesia pun akan berlaga di Among Rogo Sports Hall, Yogyakarta.

Citra Adisti mengatakan saat ini masih mencari pemain-pemain terbaik untuk Timnas Futsal Putri Indonesia. Jadi, timnya mencari pemain bukan hanya yang berasal dari liga futsal saja.

"Futsal sekarang berkolaborasi dengan PSSI. Jadi, kalau ada pemain sepakbola yang bisa gabung futsal, itu bisa. Kami juga menerapkan promosi dan degradasi di timnas," kata Citra di Jakarta, Jumat 27 Desember 2024.

