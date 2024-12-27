Ini Penyebab Timnas Futsal Putri Indonesia Diprediksi Bakal Sapu Bersih Laga di Kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025

Timnas Futsal Putri Indonesia siap beraksi di Kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025. (Foto: FFI)

JAKARTA - Asisten pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia, Citra Adisti optimis pasukannya bakal menyapu bersih semua laga di babak Kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025. Kehadiran Luis Estrella sebagai pelatih baru serta persiapan yang matang jadi alasan Citra yakin Timnas Futsal Putri Indonesia bisa merebut tiket ke Piala Asia Futsal Wanita 2025 nanti.

Skuad Garuda Pertiwi - julukan Timnas Futsal Putri Indonesia- tergabung di Grup B bersama dengan Hongkong, India, dan Kirgistan. Fase Grup B itu akan berlangsung di Among Rogo Sports Hall, Yogyakarta, pada 15-19 Januari 2025.

1. Persiapan yang Matang serta Kehadiran Luis Estrella Jadi Penyebab Timnas Futsal Putri Indonesia Bakal Bersinar di Kualifikasi

Citra Adisti mengatakan Timnas Futsal Putri Indonesia begitu optimistis tampil dalam babak kualifikasi. Pasalnya, timnya terus mematangkan diri dengan waktu yang ada agar tampil menggila dalam laga nanti.

"Saya percaya bisa menang di semua pertandingan dan lolos Piala Asia," kata Citra dalam konferensi pers, Jumat (27/12/2024).

Mantan pemain Timnas Futsal Putri Indonesia itu mengatakan kehadiran pelatih baru, yakni Luis Estrella menambah kekuatan Timnas Futsal Putri Indonesia. Sebab, pelatih itu punya kualitas dan syarat dengan pengalaman yang akan meningkatkan performa pemain.