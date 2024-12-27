Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Penyebab Timnas Futsal Putri Indonesia Diprediksi Bakal Sapu Bersih Laga di Kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |19:13 WIB
Ini Penyebab Timnas Futsal Putri Indonesia Diprediksi Bakal Sapu Bersih Laga di Kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025
Timnas Futsal Putri Indonesia siap beraksi di Kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025. (Foto: FFI)
A
A
A

JAKARTA - Asisten pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia, Citra Adisti optimis pasukannya bakal menyapu bersih semua laga di babak Kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025. Kehadiran Luis Estrella sebagai pelatih baru serta persiapan yang matang jadi alasan Citra yakin Timnas Futsal Putri Indonesia bisa merebut tiket ke Piala Asia Futsal Wanita 2025 nanti.

Skuad Garuda Pertiwi - julukan Timnas Futsal Putri Indonesia- tergabung di Grup B bersama dengan Hongkong, India, dan Kirgistan. Fase Grup B itu akan berlangsung di Among Rogo Sports Hall, Yogyakarta, pada 15-19 Januari 2025.

1. Persiapan yang Matang serta Kehadiran Luis Estrella Jadi Penyebab Timnas Futsal Putri Indonesia Bakal Bersinar di Kualifikasi

Citra Adisti mengatakan Timnas Futsal Putri Indonesia begitu optimistis tampil dalam babak kualifikasi. Pasalnya, timnya terus mematangkan diri dengan waktu yang ada agar tampil menggila dalam laga nanti.

"Saya percaya bisa menang di semua pertandingan dan lolos Piala Asia," kata Citra dalam konferensi pers, Jumat (27/12/2024).

Timnas Futsal Putri Indonesia siap tampil maksimal di Kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025

Mantan pemain Timnas Futsal Putri Indonesia itu mengatakan kehadiran pelatih baru, yakni Luis Estrella menambah kekuatan Timnas Futsal Putri Indonesia. Sebab, pelatih itu punya kualitas dan syarat dengan pengalaman yang akan meningkatkan performa pemain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192709/hector_souto-ELRT_large.jpg
Strategi Kedalaman Timnas Futsal Indonesia: Alasan di Balik Absennya Evan Soumilena di TC Piala Asia Futsal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192547/hector_souto_peringatkan_25_pemain_timnas_futsal_indonesia_jelang_piala_asia_futsal_2026_ffi-EMhg_large.jpg
Respons Hector Souto Setelah Panggil 25 Pemain Timnas Futsal Indonesia Jelang Piala Asia Futsal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191757/timnas_futsal_indonesia_u_19-uQw0_large.jpg
Timnas Futsal Indonesia U-19 Tembus Semifinal Piala AFF Futsal U-19 2025, Pelatih Beri Reaksi Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191619/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_timnas_futsal_indonesia_u_19_di_piala_aff_futsal_u_19_2025-BkZs_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia U-19 di Piala AFF Futsal U-19 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662095/hasil-lengkap-liga-inggris-pekan-ke19-liverpool-gagal-menang-lawan-leeds-united-nab.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris Pekan ke-19: Liverpool Gagal Menang Lawan Leeds United
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/liam_rosenior_foto_sky_sports.jpg
Siapa Liam Rosenior? Calon Pelatih Chelsea yang Baru Pengganti Enzo Maresca
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement