HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berstatus Tuan Rumah Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025, Timnas Futsal Putri Indonesia Targetkan Sapu Bersih Kemenangan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |16:46 WIB
Berstatus Tuan Rumah Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025, Timnas Futsal Putri Indonesia Targetkan Sapu Bersih Kemenangan
Timnas Futsal Putri Indonesia siap tampil maksimal di Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. (Foto: FFI)
JAKARTA – Persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Grup B babak Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025 telah maksimal. Termasuk juga persiapan Timnas Futsal Putri Indonesia yang menargetkan sapu bersih kemenangan di ajang kualifkasi tersebut.

Ya, Deputi Sekretaris Jendral III Federasi Futsal Indonesia, Dirgantara Pangaribuan, menyatakan bahwa Timnas Futsal Putri Indonesia menargetkan kemenangan di seluruh pertandingan Grup B untuk memastikan tiket ke Piala Asia Futsal Wanita yang akan digelar di China pada Mei 2025.

Dalam kualifikasi itu, Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Timnas Futsal Putri Indonesia akan menjamu tim-tim tangguh di Grup B, yaitu India, Hong Kong, dan Kirgistan di Among Rogo Sports Hall, Yogyakarta pada 15-19 Januari 2025.

"Persiapan serius telah kami lakukan, termasuk menghadirkan pelatih berpengalaman. Ini menunjukkan komitmen untuk membawa Timnas Futsal Wanita Indonesia menjadi yang terbaik di dunia," ujar Dirgantara, Jumat (27/12/2024)

Didukung program Training Camp (TC) di dalam dan luar negeri, serta kehadiran pelatih asal Spanyol, Luis Estrella, timnas optimis mampu menjadi juara Asia.

Timnas Futsal Putri Indonesia siap tampil maksimal di Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025

Luis Estrella adalah pelatih berpengalaman yang sukses membawa SL Benfica Feminino menjuarai Liga Futsal Portugal 2023-2024 dan Champions Super Cup di tahun yang sama.

Indonesia telah menyiapkan sarana dan prasarana terbaik untuk menjamu peserta di Yogyakarta. Persiapan meliputi fasilitas pertandingan hingga keamanan untuk memastikan kenyamanan semua peserta.

"Kami mengajak masyarakat memberikan dukungan langsung di GOR Amongraga atau menyaksikan melalui siaran resmi. Dukungan dari masyarakat adalah motivasi besar bagi para pemain," tambah Dirgantara.

