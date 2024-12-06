Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FFI Beri Target Tinggi untuk Luis Estrella: Bawa Timnas Futsal Putri Tembus Semifinal AFC Womens Futsal ASIAN Cup 2025!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |19:22 WIB
FFI Beri Target Tinggi untuk Luis Estrella: Bawa Timnas Futsal Putri Tembus Semifinal AFC Womens Futsal ASIAN Cup 2025!
Luis Estrella jadi pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Federasi Futsal Indonesia (FFI) beri target tinggi untuk Luis Estrella yang baru saja ditapuk sebagai pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia. Luis Estrella ditargetkan bisa membawa Timnas Futsal Putri Indonesia tembus semifinal AFC Womens Futsal ASIAN Cup 2025.

Ya, FFI tidak mau setengah-setengah dalam mempersiapkan Timnas Futsal Putri Indonesia. Meski mampu meraih peringkat ketiga di ajang ASEAN Womens Futsal Championship 2024, evaluasi tetap dilakukan.

Luis Estrella

Pasalnya, pada Januari 2025, Timnas Futsal Putri Indonesia akan menghadapi Kualifikasi AFC Womens Futsal Asian Cup. Apalagi, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah di ajang itu.

Langkah besar diambil FFI dengan mendatangkan pelatih kelas dunia asal Portugal Luis Estrella. Luis sendiri sudah kenyang pengalaman baik sebagai pemain maupun pelatih di SL Benfica Feminio.

Dengan track record yang mumpuni, FFI menaruh harapan besar agar Luis Estrella bisa membawa perubahan untuk futsal putri Indonesia. Tidak hanya di timnas, perubahan diharapkan bisa hadir secara keseluruhan.

"Alasan utama jelas untuk menghadapi Kualifikasi AFC Womens Futsal Asian Cup 2025. Kami tentu memiliki target agar Indonesia bisa lolos dan menembus semifinal," terang Ketua FFI, Michael V Sianipar, sebagaimana keterangan pers yang diterima Okezone, Jumat (6/12/2024).

Michael mengatakan kedatangan Luis tentunya akan memiliki dampak besar. Bukan hanya dari sisi prestasi, tapi juga dalam terobosan untuk futsal Indonesia, terutama di sektor putri yang secara potensi masih belum digali maksimal.

Terkait capaian prestasi Timnas Futsal Putri Indonesia, pihaknya mengapresiasi tinggi. Namun, Michael merasa masih perlu dilakukan perubahan untuk target yang lebih tinggi.

"Pasti akan banyak terobosan yang dimunculkan nantinya untuk futsal Indonesia. Pengalaman dan metode yang dikembangkan pasti akan berdampak," terang Michael.

"Kami apresiasi atas apa yang sudah dicapai Timnas Futsal Putri hingga saat ini. Tapi ada target besar yang harus dicapai. Kami ingin berbicara tidak hanya Asean dan Asia tapi Dunia," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187153/ffi_resmi_memperpanjang_kontrak_luis_estrela_sebagai_pelatih_timnas_futsal_putri_indonesia-5Aw8_large.jpeg
FFI Resmi Perpanjang Kontrak Luis Estrela sebagai Pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186690/timnas_futsal_indonesia-a9cR_large.jpg
Pesan Khusus Pelatih Timnas Futsal Indonesia kepada Suporter Jelang SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181173/michael_victor_sianipar-fxcE_large.jpg
FFI Apresiasi Dukungan PSSI dan Kemenpora di Balik Perkembangan Pesat Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180846/timnas_futsal_indonesia_vs_australia-Ijli_large.jpg
Ketum FFI Michael Sianipar Apresiasi Dukungan Penuh PSSI dan Kemenpora untuk Kemajuan Futsal Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655375/catat-tanggalnya-timnas-voli-putra-indonesia-siap-bertanding-di-ajang-sea-games-2025-di-mnctv-ixi.webp
Catat Tanggalnya, Timnas Voli Putra Indonesia Siap Bertanding di Ajang SEA Games 2025 di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/atlet_panjat_tebing_puja_lestari_meraih_medali_ema.jpg
Borong Emas! Panjat Tebing Indonesia Kawinkan Gelar Speed di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement