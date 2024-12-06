FFI Beri Target Tinggi untuk Luis Estrella: Bawa Timnas Futsal Putri Tembus Semifinal AFC Womens Futsal ASIAN Cup 2025!

JAKARTA – Federasi Futsal Indonesia (FFI) beri target tinggi untuk Luis Estrella yang baru saja ditapuk sebagai pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia. Luis Estrella ditargetkan bisa membawa Timnas Futsal Putri Indonesia tembus semifinal AFC Womens Futsal ASIAN Cup 2025.

Ya, FFI tidak mau setengah-setengah dalam mempersiapkan Timnas Futsal Putri Indonesia. Meski mampu meraih peringkat ketiga di ajang ASEAN Womens Futsal Championship 2024, evaluasi tetap dilakukan.

Pasalnya, pada Januari 2025, Timnas Futsal Putri Indonesia akan menghadapi Kualifikasi AFC Womens Futsal Asian Cup. Apalagi, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah di ajang itu.

Langkah besar diambil FFI dengan mendatangkan pelatih kelas dunia asal Portugal Luis Estrella. Luis sendiri sudah kenyang pengalaman baik sebagai pemain maupun pelatih di SL Benfica Feminio.

Dengan track record yang mumpuni, FFI menaruh harapan besar agar Luis Estrella bisa membawa perubahan untuk futsal putri Indonesia. Tidak hanya di timnas, perubahan diharapkan bisa hadir secara keseluruhan.

"Alasan utama jelas untuk menghadapi Kualifikasi AFC Womens Futsal Asian Cup 2025. Kami tentu memiliki target agar Indonesia bisa lolos dan menembus semifinal," terang Ketua FFI, Michael V Sianipar, sebagaimana keterangan pers yang diterima Okezone, Jumat (6/12/2024).

Michael mengatakan kedatangan Luis tentunya akan memiliki dampak besar. Bukan hanya dari sisi prestasi, tapi juga dalam terobosan untuk futsal Indonesia, terutama di sektor putri yang secara potensi masih belum digali maksimal.

Terkait capaian prestasi Timnas Futsal Putri Indonesia, pihaknya mengapresiasi tinggi. Namun, Michael merasa masih perlu dilakukan perubahan untuk target yang lebih tinggi.

"Pasti akan banyak terobosan yang dimunculkan nantinya untuk futsal Indonesia. Pengalaman dan metode yang dikembangkan pasti akan berdampak," terang Michael.

"Kami apresiasi atas apa yang sudah dicapai Timnas Futsal Putri hingga saat ini. Tapi ada target besar yang harus dicapai. Kami ingin berbicara tidak hanya Asean dan Asia tapi Dunia," ungkapnya.