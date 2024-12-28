Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Arsenal vs Ipswich Town di Liga Inggris 2024-2025: Sengit, The Gunners Menang Tipis 1-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |05:29 WIB
Hasil Arsenal vs Ipswich Town di Liga Inggris 2024-2025: Sengit, The Gunners Menang Tipis 1-0!
Laga Arsenal vs Ipswich Town. (Foto: Ipswich Town)
A
A
A

HASIL Arsenal vs Ipswich Town di Liga Inggris 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Duel yang berjalan sengit ini dimenangkan The Gunners -julukan Arsenal- dengan skor 1-0.

Laga Arsenal vs Ipswich Town digelar di Stadion Emirates, London, pada Sabtu (28/12/2024) dini hari WIB. Gol semata wayang Arsenal dicetak oleh Kai Havertz pada menit ke-23.

Arsenal vs Ipswich Town

Jalannya Pertandingan

Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Kedua tim langsung jual beli serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Tetapi, Arsenal berhasil tampil lebih apik. Mereka bisa memaksimalkan peluang yang didapat hingga berbuah gol pada menit ke-23. Ialah Kai Havertz yang mencatatkan namanya di papan skor usai bisa meneruskan umpan dari Leandro Trossard. Arsenal unggul 1-0.

Arsenal makin percaya diri setelah itu. Sejumlah ancaman berbahaya pun dilepaskan ke gawang Ipswich Town, tetapi tak berbuah gol. salah satunya lewat tendangan Declan Rice yang masih membuat bola melambung di atas mistar gawang. Skor 1-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.

Di babak kedua, Ipswich Town yang tertinggal berusaha bangkit. Tetapi, solidnya lini pertahanan Arsenal membuat serangan mereka selalu bisa dipatahkan.

Arsenal juga tampak belum puas dengan keunggulannya. Mereka masih mencari celah untuk mencetak gol tambahan. Salah satu peluang didapat pada menit ke-63, sayangnya bola tandukan Gabriel Magalhaes masih belum tepat sasaran.

Halaman:
1 2
      
