Jadwal dan Link Live Streaming CAF Champions League 2024-2025 di Vision+

JADWAL dan link live streaming CAF Champions League 2024-2025 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya mempertemukan Al Hilal Club vs MC Alger.

Ya, matchday 4 CAF Champions League 2024-2025 bergulir pada awal 2025. Laga itu dapat disaksikan streaming di channel beIN Sports Vision+ atau dengan klik di sini.

Memasuki pertengahan gelaran CAF Champions League 2024/25, persaingan dan atmosfer semakin sengit di papan klasemen! Setiap tim akan memberikan performa terbaiknya untuk dapat lolos ke babak berikutnya.

Hasil yang variatif membuat setiap tim berlomba menciptakan kemenangan dan memburu poin penting untuk terhindar dari kegagalan. Pertandingan matchday 4 akan diawali dengan menghadirkan laga krusial CR Belouizdad vs Al Ahly SC yang merupakan juara bertahan CAF Champions League.

Selain itu, Al Hilal juga akan menghadapi MC Alger pada Senin 6 Januari 2025. Rasakan euforia dan atmosfer yang penuh dengan tensi tinggi! Streaming pertandingan bergengsi dan penuh drama di gelaran CAF Champions League, simak jadwal lengkapnya berikut:

Sabtu, 4 Januari 2025

01.53 WIB: CR Belouizdad vs Al Ahly SC

22.53 WIB: Young Africans vs TP Mazembe

22.53 WIB: Orlando Pirates vs Stade d’Abidjan

Minggu, 5 Januari 2025

01.53 WIB: AS FAR vs AS Maniema

01.53 WIB: Casablanca vs Sundowns

22.53 WIB: GDS Esperanca vs Djoliba AC

22.53 WIB: Pyramids FC vs ES Tunis

Senin, 6 Januari 2025

01.53 WIB: Al Hilal Club vs MC Alger