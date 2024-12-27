Media Korea Selatan Soroti Peran Penting Erick Thohir saat Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi

Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

MEDIA asal Korea Selatan, Best Eleven menilai ada peran Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, dalam kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Media Korea Selatan itu merasa ancaman mundur yang dikatakan Erick Thohir membuat para pemain semakin bersemangat dan berjuang mati-matian agar Ketum PSSI itu tak meninggalkan jabatannya.

Pada November lalu, Timnas Indonesia dilanda dilema karena harus meraih kemenangan kontra tim kuat Arab Saudi. Pasukan Shin Tae-yong mesti menang untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026.

Namun saat itu, Timnas Indonesia baru mengalami nasib buruk dalam tiga pertandingan beruntun. Ya, mereka ditahan imbang Bahrain (2-2), dikalahkan China (1-2), dan dibungkam Jepang (0-4).

1. Erick Thohir Sempat Ancam Bakal Mundur jika Timnas Indonesia Tak Kunjung Menang

Hasil ini membuat Skuad Garuda harus mati-matian meraih kemenangan kontra Arab Saudi. Erick saat itu menemui para pemain dan staf pelatih untuk memberikan motivasi sebelum laga melawan The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 19 November 2024 lalu, Timnas Indonesia akhirnya meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Arab Saudi. Dua gol Marselino Ferdinan menjaga asa Skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026.

Media Korea Selatan Best Eleven menyebut, kata-kata motivasi dari Erick berperan besar dalam kemenangan ini. Saat itu, Erick sempat mengancam akan mundur dari kursi Ketua Umum PSSI.

"Kata-kata mendalam Ketua Thohir diketahui berperan besar di balik kemenangan Saudi," tulis Best Eleven dalam artikelnya, dikutip pada Jumat (27/12/2024).