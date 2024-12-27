Borneo FC vs Persik Kediri: Marcelo Rospide Optimis Macan Putih Bakal Menang

BALIKPAPAN - Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide optimis timnya bakal menang atas Borneo FC di laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Pasalnya Persik saat ini tengah dalam performa terbaiknya, sehingga siap mencuri poin maksimal saat bertandang ke markas Borneo FC

Ya, Persik Kediri akan bersua dengan Borneo FC di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat (27/12/2024) malam nanti.

1. Persik Bertekad Lanjutkan Tren Positif

Laga tersebut akan menjadi momentum yang tepat bagi Macan Putih -julukan Persik Kediri- untuk meneruskan tren positif. Dalam dua pertandingan sebelumnya, pasukan Marcelo Rospide sukses meraup enam poin dari dua kemenangan.

Mereka berhasil mengalahkan Arema FC (1-0), dan Semen Padang (3-1). Dua kemenangan ini membuat Macan Putih duduk di urutan kesembilan klasemen sementara dengan koleksi 24 poin.

Persik Kediri hanya terpaut dua poin dari Borneo FC. Sebab itu, Rospide mengatakan pasukannya untuk mempersiapkan yang terbaik meski tidak punya banyak waktu.

"Tentu kemenangan sebelumnya menjadi modal yang sangat baik, tetapi waktu recovery sangat pendek sehingga kami tidak memiliki banyak waktu untuk persiapan,” ujar Rospide dikutip dari situs resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (27/12/2024).