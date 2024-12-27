Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Degradasi di Akhir Liga Inggris 2024-2025? Begini Kata Ruben Amorim

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |09:06 WIB
Manchester United Degradasi di Akhir Liga Inggris 2024-2025? Begini Kata Ruben Amorim
Harry Maguire belum bisa dongkrak performa Manchester United di Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Laman resmi Manchester United)
A
A
A

PELATIH Manchester United, Ruben Amorim, paham timnya berpotensi terdegradasi di akhir Liga Inggris 2024-2025 jika Setan Merah tak kunjung membaik. Karena itu, pelatih asal Portugal ini bakal putar otak mencari solusi meningkatkan performa tim.

“Saat ini, kami hanya perlu bertahan dan mencoba meraih kemenangan,” kata Ruben Amorim saat ditanya potensi Manchester United terdegradasi di akhir Liga Inggris 2024-2025, Okezone mengutip dari The Telegraph, Jumat (27/12/2024).

“Ketika saya ditunjuk sebagai pelatih Manchester United, saya paham akan menjalani banyak pertandingan yang sulit. Seperti yang saya katakan di hari pertama memimpin tim ini, kami harus berjuang melewati momen-momen buruk, mengingat ini merupakan bagian dari sepakbola,” lanjut pelatih 39 tahun tersebut.

1. Optimisme Fans Manchester United Sempat Meningkat

Ruben Amorim sempat bikin fans MU antusias. (Foto: Premier League)

Ruben Amorim sempat bikin fans MU antusias. (Foto: Premier League)

Optimisme fans Manchester United sempat meningkat ketika manajemen Manchester United resmi mengangkat Ruben Amorim sebagai juru taktik Setan Merah pada 11 November 2024. Ruben Amorim disinyalir sebagai sosok yang digadang-gadang akan mengembalikan kejayaan Manchester United.

Keyakinan itu muncul karena Ruben Amorim mengubah Sporting CP menjadi tim menakutkan. Ruben Amorim mengantarkan Sporting CP mendominasi Liga Prortugal, hingga duduk di posisi dua klasemen sementara Liga Champions 2024-2025, termasuk membantai Manchester City 4-1.

Sayangnya, harapan itu belum terlihat di tujuh pertandingan awal Ruben Amorim di Liga Inggris 2024-2025. Dalam tujuh pertandingan awal ini, Manchester United hanya mendapatkan dua menang, satu imbang dan empat kalah.

