HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dibobol Matheus Cunha Lewat Sepak Pojok, Manchester United Resmi Boyong Pemain asal Brasil ke Old Trafford?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |06:56 WIB
Dibobol Matheus Cunha Lewat Sepak Pojok, Manchester United Resmi Boyong Pemain asal Brasil ke Old Trafford?
Sepak pojok Matheus Cunha meluncur mulus ke gawang Manchester United. (Foto: Laman resmi Wolverhampton Wanderers)
A
A
A

DIBOBOL Matheus Cunha lewat sepak pojok, Manchester United resmi beli pemain asal Brasil itu ke Old Trafford pada bursa transfer musim dingin yang dibuka 1 Januari 2025? Seiring kemungkinan hengkangnya Marcus Rashford pada Januari 2025, sosok Matheus Cunha ramai dibahas pencinta Setan Merah.

Mayoritas dari mereka berharap manajemen Manchester United mendatangkan Matheus Cunha pada Januari 2025. Awal mula rumor kolaborasi Matheus Cunha dengan Manchester United terlihat dari salah satu postingan di Instagram.

Matheus Cunha jadi incaran Manchester United. (Foto: Laman resmi Wolverhampton Wanderers)

Matheus Cunha (10) jadi incaran Manchester United. (Foto: Laman resmi Wolverhampton Wanderers)

Saat itu, ada salah satu akun media sosial yang mengungkap Matheus Cunha segera gabung Manchester United. Uniknya, Matheus Cunha menyukai unggahan tersebut!

Seakan menunjukan kelayakannya membela Manchester United, Matheus Cunha yang kini membela Wolverhampton Wanderers tampil atraktif ketika dihadapkan dengan Setan Merah di pekan ke-18 Liga Inggris 2024-2025, Jumat (27/12/2024) dini hari WIB.

Bermain sebagai winger kiri dalam pola 3-4-3 racikan pelatih Vitor Pereira, Matheus Cunha mencetak satu gol dan satu assist! Gol pertama dicetak pada menit 58 setelah sepak pojok Matheus Cunha gagal diantisipasi kiper Manchester United, Andre Onana.

Kemudian di menit 90+9, dalam situasi serangan balik Matheus Cunha berhasil mendahului para pemain belakang Manchester United. Ketika tinggal berhadapan satu lawan satu dengan Andre Onana, Matheus Cunha memilih memberi umpan kepada Hwang Hee-chan yang langsung membobol gawang Manchester United.

Halaman:
1 2
      
