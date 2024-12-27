Pep Guardiola Dipecat Manchester City Setelah Ditahan Everton 1-1 di Liga Inggris 2024-2025?

PEP Guardiola dipecat Manchester City setelah ditahan Everton 1-1 di Liga Inggris 2024-2025? Presenter olahraga asal Inggris, Richard Keys, meyakini Pep Guardiola akan dipecat jika saat ini memegang salah satu tim tim papan bawah di Liga Inggris 2024-2025.

Keyakinan itu muncul karena Pep Guardiola gagal menangkat performa Manchester City dalam dua bulan terakhir. Dalam 13 pertandingan terakhir di semua kompetisi, The Citizens -julukan Manchester City- hanya mendapatkan satu menang, tiga imbang dan sembilan.

Manchester City ditahan Everton 1-1 di laga terbaru. (Foto: Laman resmi Manchester City)

Bagaimana dengan kiprah Manchester City di Liga Inggris 2024-2025? Dari sembilan laga terkini, Manchester Biru asuhan Pep Guardiola hanya mendapatkan satu menang, dua imbang dan enam kalah.

Akibatnya Manchester City tercecer dalam perburuan gelar juara Liga Inggris 2024-2025. Erling Haaland dan kawan-kawan kini menempati posisi tujuh klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan 28 angka, terpaut 14 poin dari Liverpool di puncak.

1. Pep Guardiola Seharusnya Dipecat

“Cuma mendapatkan lima poin dari maksimal 27 angka yang bisa didapat. Jika Pep Guardiola menangani salah satu tim di papan bawah, dia pasti sudah dipecat,” kata Richard Keys, Okezone mengutip dari Goodison News, Jumat (27/12/2024).

Fans Manchester City pun sudah muak dengan sederet hasil buruk di atas. Kelar pertandingan Manchester City vs Everton yang berakhir 1-1 semalam, fans menyoraki Pep Guardiola maupun para personel The Citizens.