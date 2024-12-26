Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024, Robi Darwis Tetap Dapat Buah Manis Bersama Skuad Garuda

TIMNAS Indonesia memang gagal ke semifinal Piala AFF 2024. Meski begitu, hal minor itu tak membuat penggawa Persib Bandung, Robi Darwin, gagal mendapatkan buah manis selama membela skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Robi Darwis mengaku tetap mendapat banyak pelajar setelah membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dia pun cukup senang diberikan kepercayaan dapat memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong itu.

1. Timnas Indonesia Tersingkir di Fase Grup

Di Piala AFF 2024, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- gagal lolos ke babak semifinal. Pasalnya, mereka harus puas hanya finis di posisi ketiga pada klasemen Grup B dengan empat poin.

Robi Darwis sendiri diketahui turut membela skuad Garuda di Piala AFF 2024. Dia mencatatkan debutnya bersama Timnas saat melawan Myanmar yang berkesudahan dengan skor 1-0. Laga itu berlangsung di Stadion Thuwunna YTC, Myanmar, Senin, 9 Desember 2024.

Kepastian Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal sendiri didapat usai kalah dari Filipina di laga terakhir Grup B. Berlaga di Stadion Manahan, Solo, skuad Garuda kalah dengan skor 0-1.

2. Robi Darwis Petik Pelajaran

Robi menyatakan hasil Timnas Indonesia memang kurang maksimal dalam Piala AFF. Namun, menurutnya para pemain mendapat banyak pelajaran penting dalam ajang itu.