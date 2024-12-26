Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024, Robi Darwis Tetap Dapat Buah Manis Bersama Skuad Garuda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |22:06 WIB
Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024, Robi Darwis Tetap Dapat Buah Manis Bersama Skuad Garuda
Robi Darwis kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia memang gagal ke semifinal Piala AFF 2024. Meski begitu, hal minor itu tak membuat penggawa Persib Bandung, Robi Darwin, gagal mendapatkan buah manis selama membela skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Robi Darwis mengaku tetap mendapat banyak pelajar setelah membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dia pun cukup senang diberikan kepercayaan dapat memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong itu.

Robi Darwis

1. Timnas Indonesia Tersingkir di Fase Grup

Di Piala AFF 2024, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- gagal lolos ke babak semifinal. Pasalnya, mereka harus puas hanya finis di posisi ketiga pada klasemen Grup B dengan empat poin.

Robi Darwis sendiri diketahui turut membela skuad Garuda di Piala AFF 2024. Dia mencatatkan debutnya bersama Timnas saat melawan Myanmar yang berkesudahan dengan skor 1-0. Laga itu berlangsung di Stadion Thuwunna YTC, Myanmar, Senin, 9 Desember 2024.

Kepastian Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal sendiri didapat usai kalah dari Filipina di laga terakhir Grup B. Berlaga di Stadion Manahan, Solo, skuad Garuda kalah dengan skor 0-1.

2. Robi Darwis Petik Pelajaran

Robi menyatakan hasil Timnas Indonesia memang kurang maksimal dalam Piala AFF. Namun, menurutnya para pemain mendapat banyak pelajaran penting dalam ajang itu.

