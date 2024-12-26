TIMNAS Indonesia memang gagal ke semifinal Piala AFF 2024. Meski begitu, hal minor itu tak membuat penggawa Persib Bandung, Robi Darwin, gagal mendapatkan buah manis selama membela skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.
Robi Darwis mengaku tetap mendapat banyak pelajar setelah membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dia pun cukup senang diberikan kepercayaan dapat memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong itu.
1. Timnas Indonesia Tersingkir di Fase Grup
Di Piala AFF 2024, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- gagal lolos ke babak semifinal. Pasalnya, mereka harus puas hanya finis di posisi ketiga pada klasemen Grup B dengan empat poin.
Robi Darwis sendiri diketahui turut membela skuad Garuda di Piala AFF 2024. Dia mencatatkan debutnya bersama Timnas saat melawan Myanmar yang berkesudahan dengan skor 1-0. Laga itu berlangsung di Stadion Thuwunna YTC, Myanmar, Senin, 9 Desember 2024.
Kepastian Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal sendiri didapat usai kalah dari Filipina di laga terakhir Grup B. Berlaga di Stadion Manahan, Solo, skuad Garuda kalah dengan skor 0-1.
2. Robi Darwis Petik Pelajaran
Robi menyatakan hasil Timnas Indonesia memang kurang maksimal dalam Piala AFF. Namun, menurutnya para pemain mendapat banyak pelajaran penting dalam ajang itu.