Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF 2024: Aturan Gol Tandang Resmi Dihapus, Pertandingan di Fase Gugur Bakal Lebih Seru!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |14:51 WIB
Piala AFF 2024: Aturan Gol Tandang Resmi Dihapus, Pertandingan di Fase Gugur Bakal Lebih Seru!
Pertandingan di Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

AJANG Piala AFF 2024 mengalami perubahan aturan. Aturan soal gol tandang resmi dihapus di Piala AFF 2024. Dengan begitu, pertandingan di fase gugur dipastikan lebih seru.

Diketahui sebelumnya, ada aturan soal gol tandang yang diterapkan di Piala AFF sejak 2010. Aturan ini berlaku mulai babak semifinal dan final.

Timnas Vietnam

Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) sendiri sudah menghapus aturan soal gol tandang ini sejak 2020. Kemudian, Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) memutuskan tak memakai aturan keuntungan gol tandang ini di semua kompetisi.

Tetapi, pada gelaran Piala AFF, aturan ini baru akan dihapuskan pada edisi 2024 ini. Meski terlambat, keputusan ini diyakini bisa membuat pertandingan berjalan lebih seru.

Pasalnya, aturan keuntungan gol tandang kerap dinilai membuat laga berjalan kurang menarik. Biasanya, tim akan tampil gacor saat melakoni laga leg I di sebuah kejuaraan. Kemudian, di leg II, tim itu bisa bermain lebih bertahan jika sudah punya keunggulan gol tandang.

Jadi pada Piala AFF 2024, tim yang bertanding di fase gugur akan menjalani aturan baru. Penentuan tim yang menang atau lolos babak berikutnya lewat besaran jumlah gol dalam dua leg pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/02/11/1662095/hasil-lengkap-liga-inggris-pekan-ke19-liverpool-gagal-menang-lawan-leeds-united-nab.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris Pekan ke-19: Liverpool Gagal Menang Lawan Leeds United
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/christopher_nkunku_merayakan_golnya_saat_ac_milan.jpg
AC Milan Sudah Dapat Striker, Tapi Masih Punya PR Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement