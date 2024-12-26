Piala AFF 2024: Aturan Gol Tandang Resmi Dihapus, Pertandingan di Fase Gugur Bakal Lebih Seru!

AJANG Piala AFF 2024 mengalami perubahan aturan. Aturan soal gol tandang resmi dihapus di Piala AFF 2024. Dengan begitu, pertandingan di fase gugur dipastikan lebih seru.

Diketahui sebelumnya, ada aturan soal gol tandang yang diterapkan di Piala AFF sejak 2010. Aturan ini berlaku mulai babak semifinal dan final.

Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) sendiri sudah menghapus aturan soal gol tandang ini sejak 2020. Kemudian, Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) memutuskan tak memakai aturan keuntungan gol tandang ini di semua kompetisi.

Tetapi, pada gelaran Piala AFF, aturan ini baru akan dihapuskan pada edisi 2024 ini. Meski terlambat, keputusan ini diyakini bisa membuat pertandingan berjalan lebih seru.

BACA JUGA: Sindiran Menohok Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia sebagai Rajanya Kartu Merah di Piala AFF 2024

Pasalnya, aturan keuntungan gol tandang kerap dinilai membuat laga berjalan kurang menarik. Biasanya, tim akan tampil gacor saat melakoni laga leg I di sebuah kejuaraan. Kemudian, di leg II, tim itu bisa bermain lebih bertahan jika sudah punya keunggulan gol tandang.

Jadi pada Piala AFF 2024, tim yang bertanding di fase gugur akan menjalani aturan baru. Penentuan tim yang menang atau lolos babak berikutnya lewat besaran jumlah gol dalam dua leg pertandingan.