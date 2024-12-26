Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Semen Padang vs Arema FC, Singo Edan Sudah Siapkan Taktik untuk Kalahkan Kabau Sirah

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |11:45 WIB
Jelang Semen Padang vs Arema FC, Singo Edan Sudah Siapkan Taktik untuk Kalahkan Kabau Sirah
Sesi latihan Arema FC. (Foto: Media Official Arema FC)
A
A
A

PADANG – Caretaker Arema FC, Kuncoro mengaku sudah menyiapkan strategi jelang melawan Semen Padang di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025, pada Jumat 27 Desember 2024 sore WIB. Ia pun optimis strateginya itu bisa membantu Arema FC menang atas tim berjuluk Kabau Sirah itu di Stadion Agus Salim, Padang, Sumatera Barat.

Jelang laga tersebut, Kuncoro selaku Caretaker Arema FC meminta anak asuhnya tetap fokus dan berjuang maksimal di setiap laga, siapapun itu lawannya demi meraih hasil maksimal yakni kemenangan.

Apalagi dengan kondisi tim usai kehilangan pelatih kepala Joel Cornelli yang didepak, dan meraih kemenangan melawan PSBS Biak, diminta menjadi motivasi lebih bagi timnya.

1. Arema FC Kerap Siap Lawan Tim Papan Bawah

Arema FC memang punya catatan kurang bagus dengan tim di papan bawah. Terakhir Singo Edan ditahan imbang Persis Solo 1-1 di kandang sendiri Stadion Soepriadi, Kota Blitar, setelah sempat unggul 1 - 0 hingga kebobolan di menit 75.

Arema FC juga sempat kalah 3-1 saat bertandang ke markas PSS Sleman, yang saat itu berada di papan bawah klasemen sementara. Dua laga itu menjadi alarm bagi Johan Ahmat Alfarizi cs untuk tidak meremehkan lawan dan tetap berkonsentrasi.

Arema FC

"Itu tergantung motivasi anak-anak. Jangan meremehkan lawan, siapa pun itu. Termasuk tim papan bawah. Semua lawan kita anggap sama, mau papan atas, atau papan bawah,” kata Kuncoro, saat latihan di Stadion Gajayana Malang, dikutip Kamis (26/12/2024).

2. Arema FC Sudah Siapkan Strategi Kalahkan Semen Padang

Kuncoro mengaku sudah menyiapkan taktik menjelang lawan Semen Padang, di laga tandang. Tim saat ini juga terus berproses, serta dalam keadaan kondusif, pasca kepergian Joel Cornelli dari kursi pelatih kepala.

Halaman:
1 2
      
