Arema FC Sudah Dekati 2 Pelatih Asing, Keputusan Akhir Diumumkan Januari 2025!

MALANG - Arema FC dikabarkan sudah mendekati dua pelatih asing untuk memimpin Singo Edan di sisa laga Liga 1 2024-2025. Keputusan final pun akan segera diumumkan pada Januari 2025.

Seperti yang diketahui, Arema FC tengah berburu pelatih usai pemecatan Joel Cornelli. General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, pun kini sudah menemukan dua calon yang nantinya akan dipilih satu untuk memimpin Arema FC.

1. Arema FC Dekati 2 Pelatih Asing

Sejauh ini dari isu yang beredar ada dua pelatih asing yang berkomunikasi dengan manajemen. Bahkan diakui sudah ada tahapan komunikasi serius untuk seleksi awal sebagai pertimbangan direksi dan manajemen tim memutuskan nasibnya.

Muhammad Yusrinal Fitriandi mengungkapkan, dua pelatih yang masuk dalam kantong manajemen. Keduanya bahkan sudah dihubungi melalui telepon untuk wawancara awal sebagai bagian perekrutan pelatih kepala, karena keduanya belum ada di Indonesia.

“Target kami pada Januari awal nanti Arema sudah punya pelatih kepala yang baru. Kalau sesuai timeline maka dia sudah bisa mempersiapkan tim untuk laga pertama di putaran kedua,” kata Inal kepada awak media, termasuk Okezone, pada Kamis (26/12/2024).

2. Arema FC Kesulitan Meyakinkan Pelatih Asing untuk Tangani Klub di Tengah Musim





Dirinya mengakui proses mendatangkan pelatih asing di tengah kompetisi yang berjalan tidaklah mudah. Perlu seleksi ketat, yang membuat membutuhkan waktu tak sebentar. Satu hal lagi yakni pengurusan dokumen yang dinilai memerlukan waktu.