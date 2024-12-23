Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Klaim Dapat Lamaran Banyak Pelatih Asing Usai Pecat Joel Cornelli

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |16:53 WIB
Arema FC Klaim Dapat Lamaran Banyak Pelatih Asing Usai Pecat Joel Cornelli
Arema FC mengklaim dapat lamaran dari banyak pelatih asing (Foto: Arema FC)
MALANG – Arema FC mengklaim menerima banyak lamaran darı pelatih asing usai memecat Joel Cornelli. Manajemen sudah memprioritaskan akan merekrut pelatih asing di lanjutan Liga 1 2024-2025.

General Manager Arema, Muhammad Yusrinal Fitriandi, mengakui ada sejumlah agen pelatih asing yang mengubungi pihaknya. Bahkan, ada sosok yang pernah melatih di Indonesia yang menghubunginya secara langsung tanpa melalui agen, yang membuatnya terkejut.

"Ada pelatih yang tiba-tiba menghubungi saya via WhatsApp setelah Arema mengumumkan perpisahan dengan Coach Joel,” kata Inal –sapaan akrabnya, Senin (23/12/2024).

“Dia pelatih asing yang kebetulan sekarang lagi berada di Indonesia," imbuhnya.

Menurut Inal, manajemen memang membuka kesempatan bagi pelatih-pelatih asing untuk mengarsiteki Arema FC di lanjutan Liga 1. Tapi mereka memprioritaskan pelatih yang sudah pernah melatih di Indonesia.

Meski demikian, keputusan pelatih baru yang ditunjuk di tangan direksi klub. Saat ini jajaran direksi masih berdiskusi mengenai siapa saja sosok yang dilirik menggantikan Cornelli sebagai pelatih kepala definitif.

Halaman:
1 2
      
