Jelang Persis Solo vs Persib Bandung, Bojan Hodak Senang Pangeran Biru Kedatangan Amunisi Tambahan

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak senang karena skuadnya kembali lengkap usai kembalinya Kakang Rudianto dan Robi Darwis dari Timnas Indonesia yang baru saja gugur dari Piala AFF 2024. Menurut Bojan, kehadiran Kakang dan Robi menjadi amunisi tambahan yang dibutuhkan Persib jelang melawan Persis Solo di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025.

Selain dua nama itu, Dimas Drajad dan Mateo Kocijan yang sempat cedera juga dikabarkan sudah mulai pulih. Karena itulah Bojan senang karena skuadnya perlahan kembali lengkap.

1. Kakang dan Robi Pulang Lebih Cepat Usai Timnas Indonesia Gugur di Fase Grup Piala AFF 2024

Seperti diketahui, Kakang dan Robi baru saja menjalani tugas negara dengan membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sayangnya, mereka gagal mengantarkan Skuad Garuda lolos ke babak semifinal karena finis di posisi tiga klasemen akhir Grup B.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyampaikan kalau dua pemain mudanya itu akan kembali ke skuad pada besok, Kamis (26/12). Itu artinya, Kakang dan Robi siap untuk melakoni laga tandang melawan Persis Solo di Stadion Manahan pada Minggu (29/12/2024) mendatang.

“Robi dan Kakang akan bergabung dengan kami pada tanggal 26, jadi kami akan memiliki skuad lengkap,” ucap Hodak, dilansir dari situs Persib Bandung, Kamis (26/12/2024).

2. Skuad Persib Makin Lengkap, Siap Menghajar Persis Solo





Kedalaman skuad Persib Bandung kian lengkap dengan kembalinya Dimas Drajad dan Kocijan dari cedera. Hodak mengatakan kalau dirinya memang sengaja menepikan dua pemainnya itu sejak melawan Persita Tangerang untuk mempercepat pemulihan cedera keduanya.