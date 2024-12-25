Kata-Kata Berkelas Rafael Struick Usai Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024: Tiada Kesuksesan Tanpa Kegagalan!

KATA-kata berkelas diutarakan Rafael Stuick usai Timnas Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2024. Dia memberikan pesan bahwa kegagalan ini bukanlah akhir dari segalanya.

Hal itu diungkapkan Struick dalam Instagram pribadinya, @rafaelstruick, yang dikutip pada Rabu (25/12/2024). Dengan menampilkan foto memakai seragam lengkap Tim Merah-Putih di Piala AFF 2024, dia menyampaikan pesan itu.

“Tidak ada sukses tanpa kegagalan,” kata Struick dalam keterangan fotonya.

1. Rafael Struick Kurang Maksimal di Piala AFF 2024

Struick sendiri menjadi salah satu pemain yang menjadi sorotan di Piala AFF 2024. Sebab, penampilannya tampak kurang maksimal bersama Timnas Indonesia.

Dari empat pertandingan yang dilakoninya, penyerang Brisbane Roar itu sama sekali tak memberikan kontribusi. Tidak ada gol ataupun assist yang lahir dari Rafael Struick di Piala AFF 2024.

Padahal, harapan besar ada di pundaknya. Pasalnya, Rafael Struick merupakan salah satu pemain yang selalu berada dalam tim inti Timnas Indonesia di berbagai ajang di bawah asuhan Shin Tae-yong.

Pengalaman Rafael Struick diharapkan bisa membantu rekan-rekan setimnya yang mayoritas merupakan pemain U-22 di Piala AFFF 2024. Tetapi, hal itu gagal terwujud.