Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Berkelas Rafael Struick Usai Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024: Tiada Kesuksesan Tanpa Kegagalan!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |18:25 WIB
Kata-Kata Berkelas Rafael Struick Usai Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024: Tiada Kesuksesan Tanpa Kegagalan!
Rafael Struick kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

KATA-kata berkelas diutarakan Rafael Stuick usai Timnas Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2024. Dia memberikan pesan bahwa kegagalan ini bukanlah akhir dari segalanya.

Hal itu diungkapkan Struick dalam Instagram pribadinya, @rafaelstruick, yang dikutip pada Rabu (25/12/2024). Dengan menampilkan foto memakai seragam lengkap Tim Merah-Putih di Piala AFF 2024, dia menyampaikan pesan itu.

“Tidak ada sukses tanpa kegagalan,” kata Struick dalam keterangan fotonya.

Rafael Struick

1. Rafael Struick Kurang Maksimal di Piala AFF 2024

Struick sendiri menjadi salah satu pemain yang menjadi sorotan di Piala AFF 2024. Sebab, penampilannya tampak kurang maksimal bersama Timnas Indonesia.

Dari empat pertandingan yang dilakoninya, penyerang Brisbane Roar itu sama sekali tak memberikan kontribusi. Tidak ada gol ataupun assist yang lahir dari Rafael Struick di Piala AFF 2024.

Padahal, harapan besar ada di pundaknya. Pasalnya, Rafael Struick merupakan salah satu pemain yang selalu berada dalam tim inti Timnas Indonesia di berbagai ajang di bawah asuhan Shin Tae-yong.

Pengalaman Rafael Struick diharapkan bisa membantu rekan-rekan setimnya yang mayoritas merupakan pemain U-22 di Piala AFFF 2024. Tetapi, hal itu gagal terwujud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193077/jens_raven-FEw3_large.jpg
Tahun 2025 Tak Berjalan Manis, Jens Raven Siap Belajar dari Kegagalan demi Bangkit di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193064/john_herdman-49Bq_large.jpg
John Herdman Panggil Pemain Naturalisasi Tambahan Seharga Rp392 Miliar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192908/patrick_kluivert_dukung_jordi_cruyff_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam_pssi-IpT9_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/50/1661651/saksi-mata-ungkap-detikdetik-kecelakaan-maut-anthony-joshua-kami-seperti-mendengar-bom-yuf.webp
Saksi Mata Ungkap Detik-detik Kecelakaan Maut Anthony Joshua: Kami Seperti Mendengar Bom
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/toprak_razgatlioglu_tampil_bersama_pramac_racing_p.jpg
Siap Debut di MotoGP 2026, Toprak Razgatlioglu Diyakini Langsung Kompetitif
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement