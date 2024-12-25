Hasil Timnas Bahrain vs Irak Bantu Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Timnas Bahrain akan bertemu Irak di lanjutan Grup B Gulf Cup 2024 malam ini. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

HASIL Timnas Bahrain vs Irak di Gulf Cup 2024 membantu Timnas Indonesia merengkuh posisi dua klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sesuai jadwal, Bahrain akan menghadapi Irak di matchday kedua Grup B Gulf Cup 2024 yang dilangsungkan di Jaber International Stadium, Kuwait City, Kamis 26 Desember 2024 pukul 00.30 WIB.

Bahrain dalam Kepercayaan diri tinggi karena di matchday pertama menang 3-2 atas tim kuat Arab Saudi pada Senin 23 Desember 2024 dini hari WIB. The Reds -julukan Timnas Bahrain- dan Arab Saudi merupakan rival sengit dalam beberapa bulan terakhir.

Timnas Bahrain menang 3-2 atas Arab Saudi di Gulf Cup 2024. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Selain bertemu di Grup B Gulf Cup 2024, Bahrain dan Arab Saudi bentrok di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Kepercayaan diri Bahrain yang meningkat bisa berubah 180 derajat.

1. Kepercayaan Diri Timnas Bahrain Bisa Merosot

Kepercayaan diri Bahrain bisa merosot jika tumbang dari Irak, salah satu tim terkuat di Asia saat ini. Jika kalah dari Irak, terlebih jika dengan skor telak, Bahrain berpotensi gagal lolos ke semifinal Gulf Cup 2024.

Kekalahan dari Irak bisa saja menurunkan motivasi Bahrain saat melakoni matchday ketujuh dan Kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, Bahrain akan tandang ke markas Jepang (20 Maret 2025) dan Indonesia (25 Maret 2025).

Di sisi lain, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia (20 Maret 2025) dan menjamu Bahrain (25 Maret 2025). Jika menang atas Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia otomatis naik ke posisi dua klasemen Grup C dengan 12 angka.