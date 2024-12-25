Masyarakat Singapura Sindir Timnas Indonesia yang Tengah Berproses: Faktanya Nol Trofi!

MASYARAKAT Singapura dengan akun X @sneakyshaunny melemparkan sindiran ke Timnas Indonesia. Akun ini menyebut Timnas Indonesia yang seakan-akan sebagai tim top Asia, faktanya belum pernah memenangkan trofi Piala AFF, apalagi Piala Asia.

"Secara serius, saya akan berhenti meledek dan bertanya, apa yang telah Indonesia menangkan sebagai sebuah negara?" tanya akun @sneakyshaunny.

Masyarakat Singapura sindir Timnas Indonesia yang rontok di fase grup Piala AFF 2024. (Foto: X/sneakyshaunny)

"Guys, mereka berpikir mereka besar sekarang. Faktanya, mereka bilang tentang proses dengan nol trofi," sambung akun di atas.

Komentar di atas keluar setelah Timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024. Setelah dalam trek tepat lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI dan Shin Tae-yong mengambil langkah mengejutkan saat menyikapi ajang Piala AFF 2024.

PSSI dan Shin Tae-yong memandang Piala AFF 2024 sebagai turnamen antara. Piala AFF 2024 hanya diajakan ajang persiapan sebelum tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dan SEA Games 2025. Alhasil, PSSI hanya menurunkan pemain-pemain minim pengalaman, alias pesepakbola yang rata-rata baru berusia 20 tahun.

Diberi target lolos ke semifinal Piala AFF 2024, Timnas Indonesia rontok di fase grup. Setelah melewati empat pertandingan di Grup B Piala AFF 2024, Timnas Indonesia hanya mengoleksi empat angka.