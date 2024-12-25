Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Singapura Sindir Timnas Indonesia yang Tengah Berproses: Faktanya Nol Trofi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |13:41 WIB
Masyarakat Singapura Sindir Timnas Indonesia yang Tengah Berproses: Faktanya Nol Trofi!
Timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

MASYARAKAT Singapura dengan akun X @sneakyshaunny melemparkan sindiran ke Timnas Indonesia. Akun ini menyebut Timnas Indonesia yang seakan-akan sebagai tim top Asia, faktanya belum pernah memenangkan trofi Piala AFF, apalagi Piala Asia.

"Secara serius, saya akan berhenti meledek dan bertanya, apa yang telah Indonesia menangkan sebagai sebuah negara?" tanya akun @sneakyshaunny.

Masyarakat Singapura sindir Timnas Indonesia yang rontok di fase grup Piala AFF 2024. (Foto: X/sneakyshaunny)

Masyarakat Singapura sindir Timnas Indonesia yang rontok di fase grup Piala AFF 2024. (Foto: X/sneakyshaunny)

"Guys, mereka berpikir mereka besar sekarang. Faktanya, mereka bilang tentang proses dengan nol trofi," sambung akun di atas.

Komentar di atas keluar setelah Timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024. Setelah dalam trek tepat lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI dan Shin Tae-yong mengambil langkah mengejutkan saat menyikapi ajang Piala AFF 2024.

PSSI dan Shin Tae-yong memandang Piala AFF 2024 sebagai turnamen antara. Piala AFF 2024 hanya diajakan ajang persiapan sebelum tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dan SEA Games 2025. Alhasil, PSSI hanya menurunkan pemain-pemain minim pengalaman, alias pesepakbola yang rata-rata baru berusia 20 tahun.

Diberi target lolos ke semifinal Piala AFF 2024, Timnas Indonesia rontok di fase grup. Setelah melewati empat pertandingan di Grup B Piala AFF 2024, Timnas Indonesia hanya mengoleksi empat angka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192908/patrick_kluivert_dukung_jordi_cruyff_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam_pssi-IpT9_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192846/anak_john_herdman_pernnah_mengalahkan_timnas_indonesia_asuhan_shin_tae_yong_di_jakarta_fifacom-Uplu_large.jpg
Kisah Anak Kandung John Herdman Ternyata Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/50/1661651/saksi-mata-ungkap-detikdetik-kecelakaan-maut-anthony-joshua-kami-seperti-mendengar-bom-yuf.webp
Saksi Mata Ungkap Detik-detik Kecelakaan Maut Anthony Joshua: Kami Seperti Mendengar Bom
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/07/09/sir_alex_ferguson.jpg
Sir Alex Ferguson Ungkap Pemenang Ballon d’Or yang Tidak Pernah Membuatnya Terkesan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement