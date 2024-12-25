Kisah Pemain Muda FC Twente yang Girang Dibimbing Mees Hilgers, Usai Promosi ke Tim Senior

KISAH pemain muda FC Twente menarik diulas. Sebab, dia kegirangan bukan main karena dibimbing Mees Hilgers usai promosi ke tim senior.

Pemain muda yang dimaksud adalah Owen Panneflek. Dia baru saja menandatangani kontrak profesional bersama FC Twente.

1. Dapat Bantuan dari Mees Hilgers

Panneflek mengaku mendapat bimbingan ekstra dari Mees Hilgers. Hal itu bahkan dirasakannya selama dirinya memperkuat tim akademi.

Alhasil, Owen Panneflek akhirnya mendapatkan promosi untuk bermain di tim senior FC Twente. Pemain berusia 18 tahun itu mengaku sangat senang.

"Inilah yang saya impikan sejak saya masih kecil," kata Panneflek dilansir dari RTV Oost, Rabu (25/12/2024).

"Saya merasa saya berada di jalur yang benar. Kontrak ini menjadi motivasi yang sangat besar untuk bekerja lebih keras lagi dan mewujudkan impian saya," sambungnya.

Panneflek yang menimba ilmu di akademi FC Twente mengaku banyak mendapatkan bimbingan dari para pemain senior. Mees Hilgers menjadi salah satu sosok yang banyak membantunya.

"Semua orang banyak membantu saya selama sesi latihan, tapi Bas Kuipers dan Mees Hilgers khususnya memberi saya bimbingan ekstra," tutur Panneflek.

2. Mees Hilgers Juga Jebolan Akademi FC Twente

Seperti Panneflek, Mees Hilgers merupakan pemain yang lahir dari rahim akademi FC Twente. Pemain Timnas Indonesia itu saat ini merupakan bek andalan The Tukkers -julukan FC Twente.

Mees tercatat sudah membukukan 117 penampilan plus empat gol bersama FC Twente. Mees pun masih mempunyai kontrak cukup panjang hingga Juni 2026.